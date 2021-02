Petroleros insisten en modificar las escalas del impuesto a las Ganancias

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Gabriel Matarazzo, secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustible de nuestra ciudad, avaló los cambios propuestos por el Gobierno en el impuesto a las ganancias, pero aclaró que es necesario garantizar la “progresividad” para que no afecte negativamente en el sector productivo.

“El proyecto, en líneas generales, está bien, porque aporta beneficios a un gran número de trabajadores, pero en el caso específico de los petroleros nos preocupa ingresar a un tributo con el 35% y que no sea un ingreso progresivo“, señaló Matarazzo.

El proyecto impulsado por Sergio Massa y con el respaldo de los bloques aliados al Frente de Todos establece un nuevo piso para que solo paguen Ganancias aquellos contribuyentes que perciban salarios brutos que superen los 150 mil pesos mensuales .

El dirigente petrolero hizo hincapié en el universo de trabajadores de su actividad con remuneración bruta superior a los 150.000 pesos y aquellos que superan los 173.000 pesos y que seguirán afectados de igual manera el tributo.

“Se trata de personal altamente calificado y con profesionalización constante requerida para llevar adelante tareas de alto riesgo de seguridad, sobre todo en refinerías y yacimientos, con adicionales por desarraigo, trabajo nocturno o trabajo con altas temperaturas o explosivos”, señaló el también secretario de Hacienda de la Federación Argentina Sindical del Petróleo.

“Entonces, las personas que más se capacitan, que más años llevan en la industria, son los que más salarios altos tienen y por ende son los más perjudicados por el impuesto. Muchos laburantes no van a querer capacitarse ni ascender. ¿Para qué? Si van a ganar menos“, resaltó el gremialista.

La objeción puntual de Matarazzo es la falta de progresividad en las escalas.

“Empezás a tributar al fondo de la escala directamente con el 35%. Una hora extra te puede modificar que pierdas una fortuna. Como representantes de trabajadores petroleros estamos preocupados y pedimos que tengan en cuenta esas situaciones”, agregó.

“Hoy un ayudante de un personal calificado tranquilamente puede preferir ganar 150.000 pesos y no capacitarse para no caer en el impuesto. Laburaste 30 días, con horas extras y trabajo con temperatura, hiciste todo eso y perdiste un 35%, y otro que lo ayudó con menor responsabilidad y con menos horas seguramente gana más”.

Para Matarazzo, la situación genera desinterés en los ingresantes a capacitarse para absorber mayores responsabilidades.

“Nadie va a querer progresar. Va a haber casos que personal de menor rango, cobrará más que un superior, por el hecho de no tener que tributar el impuesto. Este impuesto, en definitiva, va a castigar severamente al empleado que se capacita y que quiere crecer”, amplió.

Y añadió: “Creemos que esta situación generará que los empleados no quieran hacer horas extras o tampoco trabajar en feriados. Pero no son personas que puedan ser fácilmente reemplazadas, porque manejan situaciones de extremo riesgo, como la seguridad de un tanque catalítico”.

Según Matarazzo, esta situación se resuelve generando que el tributo sea progresivo.

“Entendemos que hay que modificar la famosa “tablita”, porque así seguimos levantando las bases imponibles pero no modificamos la tabla, por lo tanto el que cae se ahoga en un 35%“.

Matarazzo anticipó que la organización sindical, integrante de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio), ya inició gestiones para elevar el reclamo ante la presidencia de la Cámara de Diputados y generar cambios en el proyecto inicial en resguardo del salario de sus representados.

“Soy optimista de que el Gobierno entienda esta situación y modifiquen el proyecto. En estos días tendremos una reunión con Sergio Massa, para ratificarle nuestro apoyo a esta iniciativa, pero también para hacerle saber los inconvenientes que generará en nuestro sector y seguramente en varios otros”.

“Estamos hablando de gente que asume responsabilidades muy importantes. El trabajador que precisás que esté capacitado, no lo va a estar. No les va a convenir capacitarse. Y eso es inquietante a futuro. Porque se tendrán que desempeñar personas que no lo están. O va a costar cubrir puestos”, cerró Matarazzo.