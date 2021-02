Pringles: "Tengo la conciencia tranquila de que seguí el procedimiento de vacunación"

El intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, dialogó hoy en LU2 y aseguró que se vacunó contra el COVID-19 para "generar confianza" y que "tiene la conciencia tranquila" ya que siguió el procedimiento de vacunación, en relación a los sucesos conocidos en los últimos días de la vacunación VIP.

"Los intendentes recibimos un mensaje del gobernador (Axel Kicillof), el día que él se vacunó –el 5 de diciembre-, explicándonos porque se vacunaba y solicitándonos a los intendentes que tengamos un gesto similar para buscar generar confianza en la población y en el personal de salud", contó Matzkin en Hechos de radio.

"Unos días después de ese mensaje, reunido con el secretario de salud, me cuenta que había bastante resistencia por parte del personal de salud por desconfianza de aplicarse la Sputnik V. Así que entre el pedido del gobernador y la baja cantidad de inscriptos que estábamos teniendo en Pringles, decidimos vacunarnos. Se vacunó el director del Hospital y el secretario de salud. Yo hice la inscripción oficial y me llegó el turno, de hecho yo lo difundí personalmente, explicando por qué me vacunaba", señaló el intendente.

Matzkin recibió la primera dosis de la Sputnik V el pasado 5 de enero en el hospital Municipal de Pringles.

"Teníamos la libertad de decidir qué paso dábamos y cómo lo comunicábamos (tras el pedido de Kicillof). Lo que yo publiqué, lo escribí yo y lo subí el mismo día que me vacuné, esas cosas se tienen que transparentar. Yo tengo la conciencia tranquila de que seguí le procedimiento de vacunación. Además, se lo tenía que contar a mi comunidad porque sino no tenía razón de ser, la idea era generar confianza y si no lo contábamos no iba tener ningún efecto", resaltó.

El escándalo de la vacunación VIP conocida en los últimos días modificó la visión de los hechos anteriores en relación a la aplicación de las dosis que llegaron al país.

"Lo que en su momento parecía que era positivo, uno lo ve a la distancia y parecería como que le quité la dosis a alguien, que hice algo malo… la verdad que tengo la conciencia tranquila. La situación del 5 de enero era de desconfianza para con la vacuna, hasta de una parte del personal de salud. Lo que buscamos era generar confianza. En ese momento la Sputnik no estaba autorizada para mayores de 60 años y no había salido la publicación en The Lancet, que avaló un poco esta vacuna. A partir de esas cosas se empezó a ver una intención de vacunación mucho mayor, hoy tenemos cerca de 3 mil personas inscriptas para vacunarse y estamos rondando las mil personas vacunadas. Hoy se ve una situación distinta a la que teníamos 50 días atrás", dijo el intendente.

"Esto que pasó ahora, hubo gente que se vacunó sin respetar los procedimiento adecuados, y caímos todos dentro del mismo paquete", señaló.

En cuanto a lo sucedo con lo vacunados VIP, Matzkin dijo que es algo que "deteriora la confianza de la gente en la dirigencia" y que en su municipio no han "recibido denuncias por irregularidades".

"Yo confiaba en el sistema, que las cosas se iban a hacer de manera transparente y que no iban a suceder estas cosas, de favoritismos o por ser amigo de alguien iba a tener prioridad. La verdad que deteriora muchísimo la credibilidad del sistema. Del plan de vacunación en particular pero también deteriora la confianza de la gente en la dirigencia. Desconfían de todo el sistema y la verdad que en muchos casos tienen razones en desconfiar. Le hemos pedido enormes esfuerzos a la gente, después tenemos que estar a la altura de las circunstancias y cuando eso no sucede hay una enorme desazón y una gran desconfianza en todo el sistema. Eso no le hace bien al plan de vacunación, pero a todo el funcionamiento", admitió.