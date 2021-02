“Estaba esperando esta oportunidad, es un salto muy grande en mi carrera”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Siempre esperé está oportunidad, pero si no se dio antes por algo fue”.

Después de seis años en Olimpo, Axel Rodríguez, criado en los barrios El Saladero y Villa Rosas y formado futbolísticamente en Libertad, cambió de aire, de ciudad y de categoría: ya está en All Boys, equipo de la Primera Nacional que lo contrató por un año a préstamo y que lo presentó como uno de los delanteros estelares del plantel.

—¿Fue tan así Axel, llegaste a la entidad de Floresta en medio de bombos y platillos?

—Ja, ja. Es un salto importante en mi carrera, y me vinculé a un equipo donde puedo jugar y mostrarme. Es la primera vez que emigro y estoy muy tranquilo; confío en mis condiciones más que nadie.

El zurdo fue el goleador aurinegro en la temporada 2019-2020 del Federal A (8 goles en 19 encuentros), antes de la pandemia, aunque desde hace un tiempo largo que viene siendo observado por distintos equipos de nuestro país y también del exterior.

“En los últimos años se habló mucho de una posible transferencia, pero Alfredo Dagna (vice olimpiense), por una cosa o la otra, nunca me quería soltar. Ahora se dio esta posibilidad y sé que fue la mejor opción para mi y para el club”, describió Axel.

El atacante llegó a la entidad de Floresta sin cargo y con opción (a préstamo por un año con una opción de compra establecida en el contrato), aunque Olimpo lo cedió con la condición de que el club Albo deje sin efecto una deuda y un juicio que pesaba sobre la institución bahiense por el pase del volante Julián Fernández (13 cotejos y un gol con el aurinegro en el campeonato 2016-2017).

A Axel se le vencía el contrato con Olimpo en junio de este año, pero al pasar a préstamo a All Boys automáticamente su vinculo se renovó hasta el 2022.

Sigamos...

—¿Para decidir irte, priorizaste lo deportivo sobre lo económico o al revés?

—Elegí tener continuidad en una categoría superior, tratando de cumplir con un club que confío en mi. Me hablaron muy bien del técnico (José Santos Romero) y voy con las mejores expectativas. Estoy en un buen momento como para ilusionarme con jugar y hacer goles, y de esa forma pegar un salto más, porque la meta es llegar a un equipo de Primera división.

“La chance me llega en el momento justo, en una buena edad (23), además de estar más maduro y realizado como futbolista profesional. Considero que soy un jugador que le puede aportar mucho al frente de ataque, sea por las puntas o como referente de área”.

—En All Boys, ¿de delantero o de carrillero?

—Delantero, siempre fui delantero, ¿por qué tengo que jugar en otro puesto?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

—Acá en Olimpo fuiste figura y marcaste varios goles siendo volante externo por izquierda.

—Sí, en su momento hice el sacrificio, pero lo mío no es el ida y vuelta, prácticamente no siento la marca. Prefiero desgastarme en el área, ese es mi lugar.

Cuesta digerirlo

—¿Por qué Olimpo no pudo ascender en el último torneo del Federal A?

—El último partido (ante Sportivo Las Parejas) lo jugamos con la presión de tener que ganar si o si y no supimos como definirlo en los 90 minutos. Después fuimos a penales y quedamos eliminados, pero sigo insistiendo que Olimpo estaba para más, porque en casi todos los partidos del certamen, tras la reanudación por la pandemia, mostramos ser superiores a los rivales. Dimos todo, no nos podemos reprochar nada.

—Internamente, como grupo, ¿sintieron que fue un fracaso no ascender?

—Olimpo tenía la obligación de subir y nosotros siempre lo supimos, incluso nos ilusionamos cuando llegó Abaurre (Alejandro) y tuvimos una remontada terrible. Cambiamos la mentalidad, salimos del último lugar de las posiciones y volvimos a ser el equipo que todos queríamos, pero evidentemente algo de todo lo que necesita un plantel para ascender nos faltó.

“No logramos el objetivo, pero nos fuimos de la competencia con la frente en alto. Antes de la pandemia veníamos en alza y la interrupción nos perjudicó. Después, el hecho de tener muchos lesionados y de no poder armar el equipo ideal de un partido para el otro también fue contraproducente.

“Ahora paso a un club modelo y a una categoría con una gran vidriera. Es un lindo desafío, ojalá me vaya bien. Recibí buenas referencias de All Boys, me dijeron que es un club ordenado, con buena fama y que está en uno de los barrios más populares de la Capital”.

—¿Vás a pedir la 11?

—No, la 9, me gusta a mi y a mi novia (Daiana). En realidad novia por ahora...

—¿Hay casorio?

—Puede ser este año, veremos...