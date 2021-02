Agustín Canapino le rindió el mejor homenaje al padre: "Crean que hay algo más, yo hoy lo sentí"

Desde el más allá, papá Alberto empujó al nene hacia el escalón más alto del podio. Naturalmente quedó la sensación que ese era el único resultado posible para el nacimiento del “Squadra Canapino”, el cual lamentablemente no pudo apreciar su artífice…

A menos de una semana del fatal y triste suceso, Agustín Canapino (Chevy) le rindió el mejor tributo al recordado y entrañable Alberto, en lo que fue uno de los fines de semana de competencia más tristes y emotivos de los últimos tiempos.

El cuatro veces campeón se llevó todo del “Roberto Mouras” de La Plata, escenario de la primera competencia de la temporada del Turismo Carretera: prueba de clasificación, serie más rápida y competencia final, dejando en claro que nuevamente será un hueso duro de roer.

Aunque, por supuesto, más allá de la implacable labor en pista, Canapa no tuvo muchas razones para festejar.

“Decirle gracias a mi viejo. Es difícil decir algo. Esta y todas las victorias, y los campeonatos, hoy es secundario. Con él, si hubiese sido por estrategia, no hubiese ganado una primera fecha. Pero hoy quería y tenía que hacerlo”, expresó el vencedor en el podio.

“Es re loco, pero cuando se me venía Josito (Di Palma) yo sentía que él me daba fuerzas para aguantarlo. Crean que hay algo más, yo hoy lo sentí. El Pace Car me lo mandó él. Solo puedo decirle gracias a mi viejo”, agregó Agustín, muy emocionado.

Si, @AgustinCanapino !La victoria es tuya, Titán! La emoción se adueño del Mouras.



El piloto de Arrecifes ganó la primera fecha de la temporada 2021 | #TCenLaPlata #CarrerasArgentinas pic.twitter.com/lejw7rxB1L — Televisión Pública (@TV_Publica) February 21, 2021

En cuanto a lo deportivo, ese suceso descripto por el vencedor resultó el pasaje más atractivo en la plana puntera al cabo de las 20 vueltas de competencia; el intento de Josito Di Palma (Falcon), vencedor de la segunda serie, para capturar la vanguardia en el relanzamiento de la final, a tres giros del banderazo.

Frustrado el mismo, el arrecifeño se cuidó de la amenazante sombra de Esteban Gini (Torino), a la postre el tercer integrante del podio que encabezó Canapino.

El automovilismo es familia dentro y fuera de las pistas. Jornada para el recuerdo, la emoción de @AgustinCanapino tras ganar la carrera más difícil de su vida.



Mirá la carrera completa en https://t.co/GYiXqQWnBq pic.twitter.com/nPFhVYH5Nn — Televisión Pública (@TV_Publica) February 21, 2021

Completando los diez mejores, arribaron: Germán Todino (Torino), de sobresaliente labor en su debut; Christian Ledesma (Chevy), Mauricio Lambiris (Falcon), Marcos Landa (Torino), Gastón Mazzacane (Chevy), Julián Santero (Falcon) y Gabriel Ponce De León (Falcon).

La segunda presentación del TC será en quince días, en el Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, posiblemente con público en las gradas.