Crimen en Coronel Suárez: “Todavía no podemos entender lo que pasó”

La mañana del 29 de noviembre de 2019, Tomás Schwab, de 91 años, fue encontrado asesinado de varias puñaladas en su casa de Pueblo Santa Trinidad, en Coronel Suárez.

El crimen, lógicamente, convulsionó a los integrantes de esa pacífica comunidad, para quienes este tipo de hechos resultaban ajenos y difíciles de entender.

De todas maneras, ese pequeño microclima también fue determinante para que la investigación arrojará resultados en forma rápida, ya que pocas horas después se produjo la detención de Felipe Delías (22).

El joven vivía a metros de la vivienda de la víctima, ubicada en la avenida Libertad al 400.

Recientemente se determinó que el Tribunal en lo Criminal Nº 3 será el encargado de llevar adelante el debate en el que se analizará la responsabilidad del imputado.

Trascendió que al momento de decidir, Delías solicitó que se desarrolle bajo la modalidad de juicio por jurados, que estará a cargo de la jueza Daniela Fabiana Castaño.

Por otra parte, el próximo 6 de marzo se desarrollará la audiencia preliminar, durante la cual se establecerá la cantidad de testigos y jornadas que se necesitarán.

El juicio, teniendo en cuenta los condicionamientos que la pandemia le impuso a la actividad judicial, problablemente se pueda desarrollar sobre fines de este año o principios del venidero.

“Estamos confiados, aunque quisiéramos otros tiempos y que todo sea más rápido. Sabemos que la pandemia demoró todo”, dijo Laura Schwab, hija de la víctima.

La mujer agregó que “siempre estuvimos en contacto con la fiscalía y siguiendo los pasos de la causa. Nos notificaron desde el juzgado y estamos expectantes, aunque sin saber cuánto tiempo nos va a llevar que se concrete el juicio, lo que significaría una tranquilidad para todos nosotros y el descanso de mi papá”.

El sospechoso está imputado de homicidio criminis causa (matar para ocultar otro delito), que prevé la pena de prisión perpetua.

Acerca de la elección del debate con jurados, Laura indicó que “desde un principio manejábamos esa alternativa, porque el fiscal nos había dicho que en este tipo de hechos existe la posibilidad de que el acusado lo elija”.

“Estamos tranquilos porque no ha surgido nada nuevo y las pruebas son contundentes. Siempre estamos expuestos a la decisión de personas, pero entiendo que el sentido común va a determinar que tengamos un resultado favorable”, siguió diciendo.

Violencia extrema

Las pericias determinaron que “Don Tomás”, como era llamado en su pueblo, presentaba “múltiples heridas punzocortantes” en su cuerpo, varias de ellas localizadas en la cara lateral izquierda del cuello, en la región supraclavicular derecha, en zonas lumbares y en la mano izquierda.

Por otro lado, el ladrón que lo asaltó y asesinó escapó con no más de 2 mil pesos y algunas joyas.

“Todavía no podemos entender lo que pasó. Supuestamente pensaban que mi padre tenía plata en la casa, pero nada de eso era real, porque él no tenía sumas importantes ahí”, explicó.

“Todo lo que pasó es una locura y no sé cómo a un chico se le puede cruzar por la cabeza semejante barbaridad. No se llevó nada, mató a mi papá y está preso. No se puede entender”, agregó.

Respecto al fatal desenlace, Laura indicó que “es evidente que mi papá lo reconoció, porque vive a la vuelta, pero no sabemos si esa fue la razón. Aparentemente accedió por la parte trasera, llamó y mi padre abrió una ventana de su cuarto, entonces ahí lo atacó”.

También sostuvo que "Don Tomás" no sospechó lo que podía ocurrir al momento de flanquear el acceso a su propiedad.

“Es un pueblo chico y cuando te llaman es porque te vienen a avisar alguna cosa o necesitan algo, nunca vas a pensar que puede pasar algo así. No sé qué locura pasó por su cabeza para hacer algo así”.

Schwab consideró que las pruebas contra Delías son contundentes “según lo que consta hasta ahora”, y que “esperamos con ansias que pase el juicio, para que se aclare todo”.

“Tenemos una tristeza que nada la va a quitar, ni siquiera el juicio o que se encuentre culpable a este chico. Nos cuesta asimilar la forma en que mi papá tuvo que morir. Eso es lo que no podemos comprender”, finalizó.