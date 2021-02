"Ojalá pueda lograr algo de lo que consiguió 'Nacho' Fernández", dijo José Paradela

El mediocampista José Paradela superó la revisión médica y en las próximas horas se convertirá oficialmente en nuevo refuerzo de River para estar a las órdenes de Marcelo Gallardo.

Paradela, proveniente de Gimnasia, ingresó pasadas las 9 de la mañana a la Clínica Rossi del barrio porteño de Belgrano para completar los estudios médicos previos a la firma del contrato.

"Soy un jugador que siempre va a dar todo por los colores que le toque defender. Estoy muy feliz, es un sueño para mí y siempre voy a dejar todo", declaró Paradela, a modo de carta de presentación.

Y sobre los elogios que recibió por parte de Nacho Fernández, quien hoy se despidió del Millonario y recordó a Diego Maradona al borde de las lágrimas, agregó: "Lo conozco, sé la carrera que hizo y ojalá me pueda acercar a algo de todo lo que logró como jugador. Estoy muy agradecido con él".

Paradela, de 22 años, firmará un contrato hasta diciembre de 2024 y River adquirió el 70 por ciento de su pase al "lobo" en una suma cercana a los 2.500.000 dólares.

"Hablé ayer con (Marcelo) Gallardo, pero más que nada para ver cómo me sentía. Me dirigió Maradona y ahora él, voy a tratar de aprovecharlo al máximo. Siempre me pongo objetivos en lo personal, vamos a ver si los puedo cumplir. Estoy con mucha expectativa, es todo nuevo para mí", concluyó.