Este lunes se podrá ver a Campazzo por TV ante los Lakers

En los primeros instantes de este lunes se podrá ver en acción a Facundo Campazzo en televisión por cable.

Será en el partido que Denver Nuggets disputará nada menos que ante el campeón Los Angeles Lakers y que se podrá ver por ESPN 3.

Si bien no es una señal disponible en todos los abonos de TV por cable y satelital, ya es un avance teniendo en cuenta que la mayoría de las veces sólo es posible ver los encuentros en directo a través del sistema League Pass de la NBA.

Anoche el base argentino no aportó en su participación en el sufrido triunfo de Denver Nuggets (14-11) como local ante Oklahoma City Thunder (10-15), por 97 a 95.

El partido se desarrolló Ball Arena y el base cordobés jugó 6m12s, lapso en el cual apenas marro un intento de doble y uno de triple.

Denver ingresó al cuarto final en desventaja por 70-79 y recién pasó al frente por primera vez en el juego a falta de un minuto y 21 segundos, ante un adversario que perdió cuatro de los últimos cinco encuentros.

Ahora Denver tiene una serie de partidos complicados, el primero el lunes en el Ball Arena ante Los Angeles Lakers, el vigente campeón, y luego visitará a Boston Celtics y a Charlotte Hornets.

El buen partido de Nikola Jokic:

🎥 | Just another night at the office for the best center in the 🌎



22 PTS

13 REB

9 AST #NikolaJokic #NBAAllStar pic.twitter.com/iXBQHnxbCk