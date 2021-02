Matías Alonso de Armiño, el nombre del gol en el futsal de Bahía Blanca

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

El futsal de Bahía Blanca fue la primera actividad organizada por la Liga del Sur en comenzar con la competencia en 2021, con el Torneo de Verano.

Y en apenas dos partidos, Matías Alonso de Armiño, delantero de La Esperanza, se metió en la historia de la disciplina en la ciudad al superar los 200 goles.

"La verdad que muy contento, es un objetivo personal cumplido y también a nivel grupal. Porque por más que los goles los meta yo, esto es de todos. Si no tenés un grupo, mucha gente que trabaja, los dirigentes, todos… no se puede llegar a esto", le contó Mati a La Nueva.

En 2019 el goleador había llegado a 190 tantos, la pandemia y el parate del 2020 lo hicieron armarse de paciencia para romper la barrera de los 200.





En los dos primeros cotejos del 2021, Mati llegó a los 204 tantos: 8 a Aerotalleres y 6 frente a Camioneros.

Tal como lo hiciera un fanático de Boca con Martín Palermo, el "Gallego" tuvo la suya para ir viviendo la cuenta regresiva hacia los 200.

"Llegué a la cancha y la vi ahí (a la bandera), la verdad que no sabía nada… la hicieron los chicos del club y el presidente (Sebastián Barisone). Fue una linda sorpresa, por suerte pude hacer los goles", reconoció el oriundo de Villa Iris.

Los goles del Tanque desde su llegada al club en 2017 (llevado por Leo De Paola y Damián Costa) se divide de la siguiente manera: 59 en el Torneo de Segunda 2017; 36 Apertura 2018; 17 Clausura 2018; 23 Apertura 2019; 32 Clausura 2019; 23 Liga Nacional; y 14 Torneo de Verano 2021 (todavía en curso).

"Los que más me acuerdo son los de la Liga Nacional en Bariloche, porque lo significaba eso para el club y para mí. Y después tres que metí en la final en 2019, que ganamos 5 a 4 contra Sporting. Si me tengo que quedar con uno es el de la final en Bariloche, aunque perdimos es el más importante para mí…", reconoció el goleador.

"Para un delantero hacer goles es una sensación hermosa, para mí es un festejo doble porque juego con amigos".

"Se me da natural -agregó-, como sea pateo al arco y ya está. No me gusta hacer un gol de alguna manera, como salga que vaya al arco. Prefiero que sean 100 abajo del arco y no un golazo, si todos los goles valen lo mismo ja,ja", bromeó.

Mati, de 27 años, llegó hace 11 a Bahía y encontró en La Esperanza su lugar en el mundo.

"El club es muy familiar con muchos chicos de la zona, es como un club de pueblo en el que encontramos contención, un lugar para compartir, comer un asado. Cuando te tratan bien en algún lugar es algo muy lindo" agradeció.

Matías ya superó los 200 festejos con la camiseta de La Esperanza, pero va por más...

"Ahora vamos a ir por los 300 si se juega todo el año. Pero que la bandera sea más grande hay que decirle al presidente… ja ja", cerró Mati, el nombre del gol en futsal de Bahía.

Es nuestra bandera

Seba y Mati, con la bandera de los 200.



Sebastián Barisone, presidente del club, contó cómo es el goleador dentro y fuera de la cancha.

"El Gallego es una excelente persona, siempre acompañando a todas las personas. Acá está siempre colaborando, si hay que hacer algo para recaudar fondos se pone el trabajo al hombro. Para que se den una idea, él dona todos los productos de limpieza para el club todos los meses", contó.

"Es la bandera nuestra y que esté siempre bien predispuesto, no llena de alegría; lo queremos muchísimo", agregó Seba.

"Es alguien muy querido por todos, por eso el resto del equipo festejó los 200 goles junto con él. Es una persona que queremos mucho, siempre bien predispuesta. Es una persona que se merece todo lo que está viviendo", reconoció.

Además, lo disfrutan en la cancha...

"Como jugador es un distinto, tenemos la suerte de contar con él y Gonzalo Arditi que juegan jutnos desde chiquitos y eso se nota mucho, que se divierten jugando y por eso le salen las cosas que le salen", señaló el presidente.

(Datos estadísticos: Bahía Blanca Futsal)