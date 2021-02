El Suteba bahiense rechaza la presencialidad "en estas condiciones"

Suteba Bahía Blanca hizo en las últimas horas una asamblea y resolvió rechazar que vuelvan las clases presenciales "en estas condiciones", en el marco de la pandemia de coronavirus.

"180 docentes presentes en asamblea de Suteba Bahía Blanca rechazaron la presencialidad resuelta por el Gobierno ante la ausencia completa de condiciones para ello", tuiteó anoche Emiliano Fabris, secretario de Finanzas del gremio, docente y militante del Partido Obrero.

No obstante, la secretaria adjunta de esa entidad, Gabriela Delfino, le aclaró a La Nueva. que lo que rechazaron es "la presencialidad en estas condiciones", pero eso no significa que hayan decidido por el momento no iniciar las clases.

"Vamos a recorrer escuelas, ver las condiciones, hablar con los docentes y con las familias, para mostrarles los riesgos que vemos. En fin, varias cosas que solo se verifican si vamos a la escuela", dijo Delfino.

Se espera que un grupo de padres autoconvocados hagan esta tarde, desde las 18, una caravana por las calles céntricas de Bahía para reclamar por el regreso a las clases presenciales "todos los días".

La movilización tendrá como punto de salida la Municipalidad y se estima que participarán muchos integrantes del grupo, que en nuestra ciudad está compuesto por "unas 2000 familias", contó Juliana Piña, referente local de la red.

El reclamo va dirigido al Consejo Federal de Educación, que mañana se reunirá y "tiene la potestad de levantar el semáforo epidemiológico y permitir el regreso a las aulas", explicaron.

Mientras tanto, el Gobierno nacional planea un regreso moderado a las clases presenciales, con grupos de chicos y no todos los días de la semana.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, dijo el domingo pasado que "la presencialidad cuidada debe volver a ser el ordenador del sistema educativo" y contó que se establecerán "bloques semanales de grupos para garantizar al menos la mitad de los días y el tiempo en la escuela".