Los comedores barriales no pudieron frenar en el verano por la demanda de ayuda

La actividad de la mayoría de los comedores y merenderos de Bahía Blanca siguió de manera ininterrumpida durante 2020, año marcado por la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, otros cerraron sus puertas por la enorme demanda, como ocurrió con el comedor de Estación Algarrobo al 700, en Villa Miramar: "Solo teníamos ayuda de la organización René Salamanca, se hizo muy difícil seguir", contó Sandra, una de las encargadas.

Para quienes pudieron continuar, la situación se hizo cuesta arriba. La mayoría coincidió en que aumentaron los pedidos de ayuda, disminuyeron las entradas de mercadería y no pudieron tener un receso durante este verano porque la gente los necesita.

Pamela Abarca, encargada del merendero "Los Principitos" del barrio Cabré Moré, contó que en 2020 no pararon y que este verano no hubo descanso.

—Hay mucha demanda. En los últimos meses se sumó mucha gente, sobre todo gente grande que no tiene demasiada ayuda. También hay unos 20 chicos nuevos, es decir, 20 familias nuevas. Nosotros solemos hacer un parate para arrancar en abril, pero esta vez no pudimos. Dos veces al mes entregamos la merienda y después entregamos frutas, verduras, productos de panaderías, todo lo que llega.

Pamela indicó que del total de familias que concurren al merendero "más o menos el 40 % perdió el empleo o le redujeron las horas por lo que disminuyó el sueldo, sobre todo en el caso de las personas que trabajaban en casas particulares".

Además, contó que las ayudas no son continuas. En general, reciben leche, cacao y azúcar "gracias a la gestión de la subdelegada de Las Villas" y en el comienzo de este año "apareció un muchacho de Políticas Sociales que nos trajo verduras y pan, pero eso no pasa siempre".

—Hace un tiempo presentamos un informe social de las familias, pedimos que nos ayuden porque somos quienes sostenemos la parte alta del barrio y a las semanas nos empezó a llegar mercadería. Veía que en otros merenderos y comedores sí llegaba la mercadería, no era justo... Nosotros pusimos el pecho a la pandemia y hace 6 años que venimos trabajamos.

En el comedor "Corazones Solidarios", de Villa Nocito, continúan con la actividad aunque hubo una leve disminución de pedidos dado que algunas familias han podido empezar a hacer algunas changas o retomar su trabajo.

—Cuando dieron el IFE, la mayoría compró herramientas para hacer microemprendimientos. Muchos compraron máquinas para cortar el césped y ahora se dedican a mantener y limpiar patios y veredas. Desde que arrancó la pandemia hasta diciembre del año pasado más o menos el 5 % dejó de venir o ya no viene tan seguido —manifestó Paola Vergara, quien dirige el comedor.

A su vez, contó que "si todo sale bien" volverán a abrir las puertas, "como fue toda la vida".

—Dejaríamos de trabajar con las viandas, y los chicos comerían acá dos veces a la semana, una vez en el almuerzo y otra en la cena.

En sintonía con Pamela, dijo que, a diferencia de "otros comedores que reciben mercadería todas las semanas", no tienen ningún tipo de ayuda municipal aunque reconoció que cuando piden algo específico, como cacao o algún producto de limpieza, la delegación Noroeste "nos manda para el comedor, no para repartir porque es muy poco".

La necesidad también se siente en el barrio Noroeste. Corina Jiménez, encargada de Los Pibes de Machimbre, contó que trabajaron durante 2020 entregando cada sábado 330 viandas a domicilio, pero "una semana antes de fin de año tuvimos que cortar con las viandas porque la Municipalidad que nos daba lo seco (fideos, puré de tomate, arroz) nos empezó a dar de menos y nos avisó que no nos iba a seguir dando".

Corina también indicó que a muchas familias "no les hicieron la tarjeta social", que en septiembre reemplazó a los bolsones de alimentos.

—La gente pide alimentos y más ahora que aumentó todo; se hace difícil para las familias que tienen varios chicos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Tras una comunicación de La Nueva. con el Municipio, Corina manifestó que recibió un llamado desde Políticas Sociales en el que "me pidieron los datos de las familias que no recibieron tarjetas y me dijeron que cada 15 días me tienen que llegar alimentos".

En el caso del barrio Spurr, "no ha variado mucho la demanda de ayuda", tal como dijo la presidenta del Centro Comunitario San Ignacio de Loyola, Mabel Agüero.

Tienen registradas a unas 500 familias, aunque preparan las bolsas con alimentos una vez por mes porque "no tenemos suficientes donaciones". Las entregas más frecuentes son de verduras, lavandina y ropa.

—Aunque el trabajo informal, que en gran porcentaje hace la gente de los barrios, se ha activado un poco y está la ayuda de las tarjetas, a la gente no le alcanza.

Mabel contó que el centro comunitario no recibe ayuda de forma continua y que, por parte del Municipio, "solo tenemos una tarjeta social de $ 2.500 y, de vez en cuando, algo puntual que se pida".

Por último, Gabriela González, quien está a cargo del merendero del barrio Maldonado, señaló que "atendemos si tenemos donaciones" y que, pese a que la necesidad está, no pueden ayudar a más familias porque no les alcanza.

Qué dicen desde el Municipio

La secretaria de Políticas Sociales, Vanina González, le dijo a La Nueva. que "se sigue ayudando a todos [los comedores y merenderos] por igual" y que se entregan, cada 15 días o un mes, "alimentos secos de acuerdo a las viandas que informaron que elaboran".

Desde el comienzo de la pandemia hasta agosto de 2020 se repartieron en Bahía más de 85 mil bolsones de alimentos secos y se colaboró con más de 70 mil viandas en distintos comedores, según se indicó desde Políticas Sociales. En septiembre cambió esa metodología de entrega: en vez de bolsones, comenzaron a hacer depósitos en las tarjetas sociales para que cada persona pueda comprar lo que necesite consumir. Esas tarjetas —según se detalló en ese momento— iban a beneficiar a unos 11 mil bahienses, entre personas que ya tenían ayuda social y otras que iban a incorporarse al sistema. Sin embargo, según indicaron desde algunas entidades barriales, no todas las recibieron.

Políticas Sociales recibió la mayor parte de la inversión pública específica destinada a la emergencia sanitaria por la pandemia: hasta el momento, más del 85 % de los más de $ 60 millones que incluyen partidas municipales, provinciales y nacionales, y donaciones de terceros, tal como se detalla en el portal de Gobierno Abierto. De todo lo recaudado, casi un 80 % fue destinado a la emergencia alimentaria.

Este año, el área a cargo de González tiene el 8,6 % del presupuesto municipal (en 2020 tuvo el 8,2 %), que equivale a más de mil millones de pesos. De ese monto, $ 240.021.953,60 están destinados a ayudas sociales a personas y $ 12.407.620,00, a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro.

La Nueva. consultó a Políticas Sociales sobre la cantidad de comedores y merenderos de Bahía que actualmente reciben ayuda municipal y el monto destinado a esas ayudas, pero no hubo respuesta concreta. Indicaron que se trata de "información confidencial" por un tema de exposición y que sí podían comunicar la cantidad de espacios que reciben alimentos, aunque ese dato tampoco llegó. También se presentó un pedido de acceso a la información en la página de Gobierno Abierto a la espera de una respuesta.

Contactos

-Merendero "Los Principitos" (Cabré Moré): Necochea 2.109, esquina Estación Algarrobo / Teléfono (0291) 155037813 / Facebook Merendero “Los Principitos”.

-Comedor "Corazones Solidarios" (Villa Nocito): Francia 2.227 / Teléfono (0291) 155783197 / Facebook Paola Roberta Vergara.

-Centro Comunitario San Ignacio de Loyola (Spurr): diagonal Spurr 2.726 / Teléfono (0291) 154420129 / Facebook Centro Comunitario San Ignacio De Loyola.

-Merendero del barrio Maldonado: Sargento Iturra 2.169 / Teléfono (0291) 156446455 / Facebook Gonzalez Gabriela Olga.

-"Los Pibes de Machimbre" (Noroeste): Brasil 1.980 / Teléfono (0291) 154057455 / Facebook Corina Jimenez.