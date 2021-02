Despiden a actriz de "The Mandalorian" por sus publicaciones en redes sociales

Gina Carano, uno de los personajes más importantes de la serie éxito de la plataforma de streaming Disney+ The Mandalorian, que amplía en la pequeña pantalla el universo narrativo de Star Wars, fue despedida por el estudio Lucasfilm por sus múltiples publicaciones polémicas en redes sociales.

Sus manifestaciones causaron rechazo en varias oportunidades; en especial las más recientes, en las que comparaba la persecución de judíos en la Alemania nazi con las críticas que ella misma sufría por sus posturas políticas.

Según confirmó el sitio especializado estadounidense Variety, a la actriz texana que inició su carrera mediática en los rings de lucha libre también le fue rescindido el contrato con la agencia de talentos UTA, una de las más importantes de Hollywood.

"Gina Carano no está empleada actualmente por Lucasfilm y no hay planes de que lo esté en el futuro", dijo un vocero de la compañía en declaraciones mediáticas, confirmando así que la actriz no regresará con su personaje de Cara Dune para la tercera temporada de The Mandalorian.

"Sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables", completó el portavoz del estudio subsidiario de The Walt Disney Company.

El posteo que parece haber colmado la paciencia de Disney data del martes a la noche, cuando Carano compartió en su Instagram el texto: "Debido a que la historia está editada, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis pudieron arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿Cómo es eso diferente de odiar a alguien por sus opiniones políticas?".

Con anterioridad, Carano había sido muy criticada por burlarse del uso de los barbijos en la pandemia, los pronombres de personas no binarias o por afirmar que había habido fraude en las elecciones de Estados Unidos, pero luego del texto del martes el hashtag #FireGinaCarano (Despidan a Gina Carano) se convirtió en tendencia.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el personaje de Cara Dune en The Mandalorian era tan popular que Lucasfilm incluso llegó a planificar una serie spin-off con ella como principal protagonista, algo que ahora quedó totalmente descartado. (Télam)