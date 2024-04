Escándalo en Masterchef España: maltrato, renuncia y salida del aire

En Masterchef España se vivió una situación muy tensa cuando una de las concursantes decidió renunciar en vivo por no soportar los malos tratos y la presión que le generaba la competencia televisiva.

Tamara se enfrentó con los tres jurados, Pepe Rodríguez Rey, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, para anunciar que se retiraba de manera voluntaria por sentirse “constantemente nerviosa, en tensión y con presión”.

“Perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros", explicó la participante, pero no obtuvo la respuesta que esperaba por parte del jurado.

Los jueces tomaron muy mal que decidiera abandonar el reality, en especial Jordi Cruz, conocido por su excelencia en la pastelería, pero también por sus malos tratos. “Yo no le haría ninguna pregunta. Yo te diría muy bien y chau. Le has quitado la oportunidad a gente", dijo.

Esta situación provocó una catarata de críticas por parte del pueblo español y llegó hasta las autoridades del Gobierno ya que el ciclo se emite por la señal pública.

"No, priorizar el bienestar emocional sobre los ritmos de vida frenéticos no es egoísmo, sino una decisión valiente. Nuestro compromiso con la salud mental implica abordar las causas que hacen que la vida duela. No queremos una sociedad dopada con cafeína y ansiolíticos", aseguró la ministra de Sanidad, Mónica García.

Belén González, comisionada de salud mental de Sanidad, dijo por su parte que "romper el relato del 'yo puedo con todo y con más' se paga caro. Porque es una fantasía que solo funciona si todos nos mantenemos en ella. La violencia contra la concursante tiene que ver con desvelar la posibilidad de que podemos comportarnos de otra manera. Mi admiración por la valentía de la concursante y mi agradecimiento porque haya roto con esa mentalidad que nos está dañando tanto y de la que tenemos que dejar de ser cómplices".

Finalmente, RTVE optó por eliminar el programa: "La Corporación ha eliminado de RTVE Play y de sus redes el último programa de Masterchef. Lamentamos la emisión de un contenido que no debió suceder. La dirección ha reforzado los controles internos para evitar episodios similares. RTVE reitera su compromiso con la salud mental". (NA)