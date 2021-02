Con talleres de verano, los jardines de infantes preparan la vuelta a las aulas

Luego de un 2020 donde los jardines de infantes privados solamente fueron noticia por la desesperante situación económica que vivían ante la alta morosidad en los pagos de las cuotas, la abrupta caída en la matrícula y la ayuda estatal que no llegaba a tiempo, este 2021 apunta a comenzar a modificarse esta cuestión y en algunos casos lo harán previamente con actividades extracurriculares.

Es el primer paso hacia el regreso de los chicos a las aulas, pautado para el 1 de marzo.

Diferentes directoras de instituciones locales le contaron a La Nueva. cuál es su situación y de qué se tratan las actividades recreativas que se llevarán a cabo durante febrero.

Isabel Oms, directora general del Colegio Del Solar, señaló que "para este mes tenemos previsto dar continuidad a las actividades recreativas de verano, obviamente en el marco de los protocolos vigentes, cuidándolo absolutamente y garantizando de esa manera que se vaya generando un cuidado responsable desde lo que implica la presencia de los alumnos en los establecimientos".

Al mismo tiempo, sostuvo que "los docentes a cargo están absolutamente preparados para dar cumplimiento al protocolo y se acompaña a la familia para que también en esto podamos ser todos responsables conjuntamente y que no sea una implicancia de los educadores, sino conjunta entre las escuelas y los padres".

"Tenemos que generar un equipo de trabajo que nos pueda dar la tranquilidad a todos para que las actividades puedan continuar en el tiempo y las escuelas no tengan que volver a cerrar. Dependerá de la responsabilidad con la que todos nos podamos manejar en relación a los protocolos y los cuidados", apuntó.

Oms contó que "se cuenta con una comisión de padres que trabaja intensamente a la par nuestra y en todo lo relativo a lo que ha sido la implementación de la presencialidad ellos han tenido un protagonismo absoluto y también en relación a otras instituciones e incluso en organizaciones como Padres Autoconvocados, que nuclea a familias y padres de toda la Argentina".

Y cerró diciendo "que la escuela se ponga en funcionamiento no es una necesidad de dos o tres instituciones o jardines, sino una necesidad que está manifiesta en todo el mundo. La escuela debe tornarse una actividad esencial y de esa manera ser considerada por todas las autoridades más allá de las identidades políticas. No debería estar cuestionado su funcionamiento. La escuela debe continuar en el marco del cuidado y los protocolos. La familia y los alumnos que estén en condiciones de la presencialidad la deben poner en marcha".

Daniela Giménez Tait, directora del Jardín La Ciudad del club Villa Mitre, contó que "el próximo 8 del corriente mes iniciaremos con talleres en las instalaciones deportivas del club, en el Jardín de Infantes y en el predio La Ciudad. Esperamos con mucha expectativa el inicio del ciclo lectivo".

Se trata de talleres de actividades recreativas, de literatura, de arte, lúdicas y deportivas.

A su vez, dijo que "el 1 de marzo, de acuerdo al calendario escolar, se inician las clases y estamos a la espera del comunicado oficial para conocer la modalidad. En nuestro caso somos privilegiados respecto a los espacios con los que contamos y estamos preparados para poder poner en marcha las propuestas presenciales".

Por su parte, la situación del Jardín Te Veo Bien es diferente. Así lo hizo saber su directora Gabriela Gálvez.

"Al ser solo un jardín maternal estuvimos hasta el 15 de diciembre trabajando virtualmente vía Zoom y WhatsApp, mandando juegos y otras actividades", explicó.

Su preocupación radica en que "no se sabe nada del comienzo. Nosotros obviamente queremos retomar con todos los protocolos necesarios. Pero hasta el momento no nos llegó ninguna directiva. La realidad es que para los maternales no hay protocolos claros".

Si bien contó que realizaron "un protocolo que se adecúa a nuestra institución, no depende de nosotros volver a las clases presenciales".