"Ginóbili y Scola van a ser los mejores por mucho tiempo", dijo Oveja Hernández

"Manu Ginóbili está despegado de todos", afirmó Sergio Hernández cuando le preguntaron en qué orden acomodaría el talento que tuvo a cargo en la selección argentina de básquetbol.

Fue una de las tantas declaraciones y frases título que el bahiense, técnico de Zaragoza en la liga ACB, regaló en una extensa nota con el diario El País (España).

"Manu Ginóbili está despegado de todos. Después he tenido jugadores increíbles. Quizá Luis Scola también está despegado. A día de hoy sigue mostrándonos el camino. Lo que hizo en el Mundial de China, yo que lo conozco desde hace 15 años, no lo puedo creer todavía. Lo que hizo en la cancha y fuera… Como nos enseña cada día la búsqueda de la excelencia… Ginóbili y Scola van a ser los dos mejores jugadores de la historia del baloncesto argentino por mucho tiempo", afirmó Oveja.

"Después, si hubiese que diseñar el jugador argentino perfecto... Tendría el carácter de Nocioni, el talento de Ginóbili y Delfino, la constancia y el liderazgo de Scola, la visión de juego de Prigioni, Campazzo y Pepe Sánchez… Y la comprensión del rol de Oberto. Y la última bola siempre a Manu. La pelota siempre al 10", agregó.

El bahiense también se refirió a la autoridad del entrenador en un equipo: cómo ganarla, cómo ejercerla.

"Si te convertís en entrenador porque te gusta mandar en lugar de enseñar, tendrás una carrera corta. La autoridad te da poder después. Un poder sano. (Marcelo) Bielsa siempre dice que él trabaja para lograr que le sigan por convicción no por obediencia. Cuando convences la fuerza es tremenda. Yo a lo que aspiro con mis equipos es a construir una identidad y ganar y perder con esa identidad. Jugar con personalidad te hace feliz, pase lo que pase. Es más difícil ser uno mismo y tener personalidad que ganar", indicó.

Su llegada a Zaragoza fue para darle otro rumbo a un equipo ante un mal arranque. Hoy el elenco rojo se alejó del fondo, pero sigue en la zona baja (13º de 19º, con 7 ganados y 13 derrotas).

"Cuando te incorporas sobre la marcha, como me pasó aquí en Zaragoza, lo primero que hay que tocar la tecla de la ilusión. Que la ilusión por ganar pueda con el miedo a perder. Aun en la urgencia, hay que despejar las dudas que te hacen pequeño. Después, la motivación está sobrestimada. Parece que la arenga es fundamental y la realidad es que lo principal es el orden táctico, el jugador quiere esas herramientas de conocimiento del juego. Los golpes de pecho y el ‘somos los mejores’ puede servir en ocasiones como un caramelo, pero no es el camino. La base del liderazgo es el conocimiento no los huevos o la rasmia, como dicen acá", concluyó.