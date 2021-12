Lorenzo Natali: "La gente no quiere escuchar de rosca ni de rupturas, quiere al político trabajando"

Lorenzo Natali, flamante diputado provincial por la Sexta Sección Electoral, dijo esta mañana que "la gente no quiere escuchar de rosca ni de rupturas, quiere al político trabajando", en relación a la interna que afloró en el radicalismo en los últimos días.

"La pelea no es lo que más me gusta, pero la tengo que aceptar. Veré cómo lo manejo, sin ser desprolijo. Lo que quiero es trabajar para todos y de la manera más unida posible. Las peleas no son lo mío, yo quisiera que todas esas energías se pusieran en el trabajo", sostuvo.

En diálogo con Panorama, por LU2, el locutor se refirió a las versiones sobre la creación de un bloque que podría armar el monzoísmo en la Legislatura bonaerense al margen de la bancada de Juntos, y afirmó que "nada ha variado hasta ahora, estamos todos juntos que es lo que yo quiero".

A horas de asumir su banca (el acto está previsto para esta tarde), Natali declaró que "hoy me importan más las cosas humanas de la etapa de la vida que empiezo a vivir que las meramente políticas porque no vengo de ese palo".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Quiero trabajar y sentirme útil en función de la responsabilidad que la gente me dio. Pero la política es así y comprendo las expectativas del periodismo. Todo esto me excede. Cuando me vinieron a buscar dije que sí porque me halagaba la propuesta que me hizo Emilio Monzó, quien me dijo que íbamos a trabajar todos en el espacio de Juntos", recordó.

"Después aparece la chicana política y se complica bastante el panorama, tendré que ver cómo se resuelve todo esto en las altas esferas de quienes manejan nuestro espacio para ver qué rol me toca desempeñar. Yo quiero que trabajemos todos juntos como lo hicimos en las PASO y en las elecciones, con un gran clima de trabajo", mencionó.

Natali dijo que más allá del clima político "en lo particular, siento lo mismo que en las elecciones porque sigo en contacto con todos".

"Lo serio empieza ahora. Llegó la hora de la verdad después de tantas charlas y tanto preparativos. Somos debutantes. Trabajaremos como lo prometimos públicamente", advirtió.

Asimismo, señaló que "yo estoy acá gracias a Monzó y porque Marcelo Di Pascuale le pasó mi nombre, eso me genera un compromiso enorme tanto político como personal".

Y completó: "Fue muy lindo lo que viví en LU2 durante tanto tiempo, ojalá dentro de unos años pueda decir lo mismo de lo que estoy comenzado a vivir. Tengo la esperanza de que así va a ser".