"Se fue un grande de la historia, no solo referente de Chevrolet sino del TC"

Otro hecho histórico del último fin de semana, que consagró en San Juan a Mariano Werner como bicampeón del Turismo Carretera, fue el retiro de Guillermo Ortelli, que con su Chevrolet resultó 13ro. en la final ganada por el riverense Germán Todino.

"Se fue un grande de la historia del TC, porque Guillermo Ortelli fue un gran referente, no sólo de Chevrolet, sino del toda la categoría. Disfruté mucho sus duelos con el "Guri" (Omar) Martínez, y la vida me regaló compartir carreras con él, un rival con el que perdí y gané, pero siempre nos respetamos y luchamos lealmente", dijo Werner.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Ortelli, nacido en la localidad bonaerense de Salto, fue campeón de TC en 1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016. El domingo pasado disputó su última final (la número 407), con 32 victorias y 98 podios (uno cada cuatro carreras) en la categoría más popular del automovilismo argentino.

Werner también se refirió a sus rivales en cada carrera: "Agustín Canapino está siempre bien arriba, pero también Facundo Ardusso, Julián Santero y Matías Rossi (vuelve el año que viene en el equipo Toyota) son de primerísimo nivel".

"No me gusta hablar de ídolos, es una palabra muy grande. Y si bien Ford tuvo a grandes referentes, por citar a uno de ellos como el "Guri" Martínez, no creo tener la estatura para serlo, aún con dos campeonatos obtenidos. Pero sí disfruto que la hinchada de Ford ("la 4" en la jerga del TC) siempre me brindó su apoyo", concluyó.