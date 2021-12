Castagna: “Es lindo ver que todo el cariño que recibía mi papá ahora pueda disfrutarlo yo”

Por Tomás Arribas - tarribas@lanueva.com

El legado continúa. Y vaya responsabilidad para el joven y carismático Michelle Castagna (27), el heredero al trono de un apellido que, durante más de dos décadas, cosechó victorias, campeonatos y, fundamentalmente, la calidez y el reconocimiento del fanático.

Acaso el primer contacto de Paco con la afición del Speedway contemporáneo tuvo bastantes similitudes con aquella simbiosis que se producía entre papá Armando y las tribunas de Tiro Federal y Dublin, los escenarios de su gloria deportiva.

“Me cuesta explicar lo que siento viendo a Paco corriendo acá en Bahía. Porque verlo en Italia o en cualquier pista de Europa ya me tiene acostumbrado. Pero hacerlo acá me despierta muchas emociones y hace que me esté viendo a mí mismo hace 20 años”, expresó al actual dirigente de la Federación Internacional de Motociclismo.

Ser “hijo de”, catálogo con el que no muchos pueden lidiar fácilmente, para Paco no representa peso alguno.

Por el contrario, el actual líder del campeonato de 500cc camina por boxes orgulloso al heredar ese cariño tan bien ganado por su padre en tiempos pasados.

“Es lindo ver que todo el cariño y la simpatía que recibía mi papá ahora pueda disfrutarlo yo. Eso quiere decir que el viejo hizo las cosas . Es un orgullo seguir su legado acá, era algo que siempre soñé hacer”, contó Paquito, actual piloto de la segunda división de Inglaterra.

“Me encontré con muchos viejos conocidos—agregó--, y me alegra mucho que siempre seamos tan bienvenidos acá. Vine concentrado en la carrera, pero cuando puedo aprovecho a visitar amigos y ponerme al día”.

La presencia de Castagna en la pista Antonio Miranda del Automoto Club le dio ese siempre exigido catálogo de internacional a las manifestaciones competitivas veraniegas; algo que hacía más de dos años nos resultaba desconocido.

El escaso rodaje de nuestros pilotos nacionales, naturalmente altera el orden competitivo en pista.

Recién Lisandro Husman se mostró a la altura del italiano en nuestra ciudad (lo venció en una serie), hasta que el de Bonifacio abortó su participación ofuscado por una decisión del comisario deportivo.

Ante este panorama, y considerando la notable ventaja a favor en puntos, parecería no haber obstáculo para la primera coronación de Paco en Bahía Blanca.

Ni la llegada del pringlense Nicolás Covatti, tal como prometió el Automoto Club, quien, al menos por dos fechas, le agregará mayor emotividad al espectáculo en pista.

“Todo hasta ahora resultó espectacular. Por suerte pude ganar varias veces y acomodarme muy bien en el campeonato. Yo vine a ganar y a tratar de llevarme el título, por eso trato de tomármelo lo más profesional posible”, asegura Michelle.

“Me sorprendió”

Así respondió Paco Castagna ante la consulta del nivel de Speedway argentino. Varios pilotos causaron en él una buena impresión transcurridas las primeras cinco competencias del certamen.

“Por las competencias que tienen acá, el nivel es muy bueno. Y con toda la actividad que están teniendo en este último tiempo se nota que han mejorado mucho. Aprenden rápido, eso siempre fue así. Una pena lo de (Cristian) Zubillaga, porque seguramente iba a pelear fuerte en el campeonato”, destacó.

“Además de él, también me sorprendió mucho el chico (Facundo) Cuello que lo vi en Casares. Hay que prestar atención a eso y seguir andando, porque hay mucho joven rápido, como (Alex) Acuña por ejemplo, que inspirarán a otros más a seguir intentando”, apuntó.

—¿Qué te pareció la nueva pista?

—Quedé sorprendido con lo que han hecho. Claramente el Automoto Club realizó un trabajo bárbaro, tanto en las instalaciones como en la pista. Y se nota que siguen haciendo cosas todo el tiempo, porque fecha a fecha van renovando cosas.

“La pista está muy bien, pero habría que trabajar para que no se rompa tanto hacia el final de la fecha. Aunque termina siendo algo normal por la exigencia de tantas motos, pero nada que no se pueda corregir”, reflexionó Paco.

—¿Tenías referencia previas de este proyecto?

—No. Aunque yo voy por la vida sin expectativa alguna. Prefiero observar las cosas y a partir de ahí sacar conclusiones. Y lo que vi acá es hermoso.

“Algo importante”

Reafirmando sus dichos de años atrás, con el proyecto en sus primeras etapas de gestación, Armando Castagna asegura que están las condiciones dadas para, en un futuro no muy lejano, recibir competencias de grueso calibre.

“Tuve hace unos días una reunión con los nuevos promotores FIM (NdR: la firma Discovery), hablando de lo que veo acá y explicando que la cosa ya comenzó y de buena manera. Eso a ellos les permite empezar a ampliar el espectro y tener a Argentina en la consideración” asegura Armando.

“Espero poder venir el año próximo con uno de ellos y visitar las instalaciones. Pero de haber un mundial de Speedway en Argentina en algún momento, considero que tiene que ser en Bahía Blanca, la cuna de la actividad en el país”, aclaró.

—¿Cómo encontraste todo, Armando?

—La verdad es que está todo muy bien, tanto la pista como la organización. Hay que poner un poco de arreglo al fondo de la pista, para que no se rompa tanto; pero en general todo ha salido bien; sobre todo el aspecto de seguridad de los pilotos.

"Claro que siempre habrá cosas por hacer y mejorar fecha a fecha. Pero esto es algo seguro y eso es lo primordial. Después hay que pulir el circuito, pensando en brindar mayor garantía de espectáculo a los pilotos", explicó.

Saludos de acá, saludos de allá. Así transcurren los minutos de Armando en la pista Antonio Miranda. Es como decía Paco, evidentemente la historia del apellido ha dejado una huella imborrable en la ciudad.

“Es muy especial volver a Bahía y reencontrarse a los viejos de siempre del Speedway. Pero, por sobre todo, es muy gratificante que siempre hay chicos nuevos iniciándose. Ellos son el futuro”, resaltó.

“Lo digo siempre, Bahía y Punta Alta son como mi segunda casa. Ojalá que esto sea el comienzo de algo importante, que nos permita soñar con algo grande no muy lejos en el tiempo”, sentenció.