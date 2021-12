Habló el árbitro que salió corriendo de la cancha para evitar una agresión

"Acá estoy, sano y salvo y con muchas ganas de utilizar lo que pasó para el bien del deporte".

Con esta motivación el árbitro de básquetbol Andrés Álvarez reflexionó acerca del difícil momento que vivió días atrás, cuando el basquetbolista José Luis Pappalardi lo corrió por la cancha en un claro intento de agresión, que por fortuna no se consumó.

Lo evitó la agilidad del referí, con la que le sacó algunos metros de distancia para saltar la baranda perimetral, escapar hacia la calle y huir de la situación.

Luego de ese mal momento, por el cual Pappalardi fue severamente sancionado, el árbitro dio su versión y pidió utilizar el episodio como una oportunidad.

"Lo que me pasó a mí está sucediendo y viene sucediendo hace mucho. No sólo en nuestro país. Hay desbordes de ese tipo y confusiones de cosas que no son del deporte y se traen al deporte. Me genera un dolor gigante ver que de este ámbito (deportivo), que tiene la suficiente fuerza para motivar que los chicos dejen de lado las pantallas y se concentren en la realidad, en el deporte y sus valores, lo que más se haya visto fuera a un jugador corriendo a un árbitro", dijo Álvarez.

Y propuso establecer que el mes de diciembre sea considerado el Mes de la Paz en el básquetbol: