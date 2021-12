Se viene una apasionante definición de campeonato en el Ezequiel Crisol

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Llegó la hora de la verdad. Desde mañana, y hasta el domingo, las Categorías Zonales bajarán el telón al campeonato 2021, fiscalizado por la Federación Regional Nº3 del Sudoeste, y conocerán a sus flamantes campeones.

Culmina una temporada plagada de condimentos; empezando por la vuelta al calendario de un mítico circuito, el Ezequiel Crisol de Aldea Romana, sede de esta octava y última fecha del año, como también el extenso parate por pandemia y los habituales atractivos deportivos.

Seis categorías, incluyendo la nueva y exitosa divisional Fiat Uno Pista, y más de 120 autos de promedio por fecha, dato que refleja la calidad de un campeonato que, por si fuese poco, definirá a sus monarcas en el último capítulo.

A propósito, los máximos candidatos a colgarse la corona son: el bahiense Martín Zabalegui (Sport Prototipos), el espartillarense Matías Martínez (Fórmula 3CV Tipo 1.4), el local Ruben Partarrieu (Fiat Uno Pista), el whitense Matías Perrozzi (Turismo Regional), el pigüense Franco Venchi (TC del Sudoeste) y el villalonguense Nicolás Pizarro (GTC).

La lluvia no será impedimento para disfrutar, con seguridad, de una verdadera fiesta automovilística. Por eso, vale remarcarles a los fanáticos interesados que pueden adquirir su entrada anticipada para el fin de semana en www.ticketbahia.com.

Martín Zabalegui

“Llegamos con mucha expectativa en poder definirlo a nuestro favor. Esperemos que esta vez se dé. Estamos arriba en el campeonato con los dos autos del taller, por lo que estamos felices por todo lo que se laburó en el taller durante todo el año”.

“Será una definición apretada, porque el playoff nos juntó a todos en puntos. Esperemos cerrarlo de la mejor forma y que el título quede en el equipo”.

“Se repasaron por completo los dos autos, para que no se caiga nada y sigamos siendo competitivos. Creo que hasta la última vuelta de la final no se sabrá quién será el campeón”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Matías Martínez

“Trabajamos mucho después de Pigüé, porque terminé con el auto golpeado y bastante roto. A la definición llegamos con todo prácticamente nuevo, porque hubo que enderezar chasis y rehacer el motor, tarea de Tito y Emanuel Purretta. Terminamos con lo justo, pero creemos que todo está en condiciones”.

“Veremos cómo se dan las carreras. Espero tener un poco de suerte esta vez, ya que vengo de mala racha. Trataré de ir para adelante y procurando que la definición sea tranquila y en pista, y obviamente sea para nosotros. Ojalá salgan buenas carreras y que la gente pueda disfrutar”.

Ruben Partarrieu

“Tenemos el auto listo y chequeado en buenas condiciones para poder probar el viernes (por hoy) y dejarlo ya en condiciones para ir en busca de una buena clasificación. Eso será clave, porque estamos muy juntos en puntos, por lo que largar adelante en la primera final nos dará muy buena oportunidad el domingo”.

“La lluvia sería un tema, porque la categoría no tiene neumáticos de lluvia. De no poder clasificar mañana, se largaría por ranking y eso me favorece un poco. Pero va a ser una definición muy apretada seguramente. Son carreras, se puede definir para cualquiera”.

Matías Perrozzi

“Nos preparamos muy bien. Después de Pigüé nos pusimos a trabajar inmediatamente, nosotros en el chasis y Martín Saldamando en el motor, y así se controló todo con tiempo. Está todo en excelentes condiciones. Se pulieron algunos detalles para intentar mejorar y no regalar nada, más considerando que vamos con lastre”.

”La definición espero que sea para nuestro lado y que todo salga bien, con un lindo espectáculo que deje contento al público. Por sobre todo, que el campeonato se defina en pista y sin inconvenientes, así lo merece no solo el Turismo Regional sino todas las Zonales”.

Franco Venchi

“Se trabajó mucho en los dos autos para poder tener un buen resultado general. Se logró un buen conjunto, sobre todo confiable, con Rodolfo Di Meglio en chasis y los hermanos Damelio en el motor. Está pronosticada lluvia para el sábado, así que ya tenemos los elementos para cambiar la configuración por si acaso. Todo marcha bien de momento”.

“Habrá muchos puntos en juego, ya que será fecha de puntaje y medio, por lo que la clave girar y tratar de ser lo más contundente posible. No hay que volverse loco porque estamos muy bien posicionados. El viernes a la noche saldremos para Bahía y el sábado temprano ya estaremos girando”.