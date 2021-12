Qué piensan distintos legisladores de la Sexta sobre la reelección indefinida

El Frente de Todos pretende poner en debate esta tarde durante las sesiones que se realizarán en la Cámara de Senadores y Diputados bonaerenses el Presupuesto 2022 y modificaciones a la ley que limita los mandatos de los intendentes y varios referentes de la Sexta Sección electoral dieron sus puntos de vista.

Algunos manifestaron su rechazo abierto a la idea de eliminar la normativa aprobada en 2017, mientras que tan solo uno se mostró a favor de dar marcha atrás y consideró que no se debe proscribir a quien gobierna a pesar de superar los dos mandatos establecidos.

De todas formas varios reconocen que la legislación tiene algunos errores en su redacción y eso abre las puertas a un posible debate para realizar modificaciones.

Hoy a las 13 sesionarán los senadores --donde el oficialismo tiene los votos para avanzar-- y luego se avanzarán en diputados, donde las negociaciones para llegar a la cantidad de votos necesarios continuaron durante toda la noche. De aprobarse la modificación, los intendentes electos en 2015 podrán ser reelegidos en 2023 por un mandato más y las reelecciones indefinidas quedarían suspendidas.

Esto le dijeron a "La Nueva" algunos legisladores de la Sexta Sección.

Natalia Dziakowski (diputada Juntos)

"La alternancia dentro de los espacios de poder no solo oxigena la política sino que es uno de los pilares fundamentales de la democracia representativa que vivimos y defendemos".

"Las reelecciones indefinidas debilitan las democracias y acrecientan la desconfianza pública en las instituciones. Las licencias o renuncias precoces que han presentado los diferentes intendentes, son maniobras que tienen como único fin evadir lo normado por la ley, yendo en contra del espíritu democrático que debe prevalecer", dijo..

"Por eso, rechazo cualquier maniobra o proyecto personalista que pretenda eternizarse en los cargos vulnerando las leyes", agregó

Alejandro Dichiara (diputado Frente de Todos)

"Yo estoy de acuerdo con el tema de la reelección indefinida y creo que no hay motivos para proscribir absolutamente a nadie. Creo que desde que estamos en democracia la gente ha podido elegir a sus candidatos y que además hay intendentes que llevan 12 o 1 años y la gente los acepta. Y en el caso que no quiera lo puede sacar mediante el voto", dijo.

"Vamos a dar la discusión dentro del bloque de legisladores y luego veremos la postura conjunta que vamos a tomar", aseguró

Guillermo Castello (diputado Avanza Libertad).

"En principio creo que no hay ninguna urgencia para avanzar con este tema ya que estamos en un periodo de sesiones extraordinarias", sostuvo.

"En cuanto a la idea de permitir las reelecciones indefinidas creo que la ley es clara: los que fueron reelectos en el 2019 no pueden presentarse en el 2023. Ahora se invoca el decreto confuso para forzar la reforma de la ley, lo cual es absurdo: todos saben que un decreto no puede desvirtuar una ley y la ley es muy clara: tan clara es que tiene casi la misma redacción que las constituciones nacional y provincial

"La voracidad por el poder los ha llevado a neutralizar una ley que tiene apenas cinco años y que significó un gran avance republicano al establecer por primera vez en la provincia la alternancia de los mandatos. Aferrarse al poder es la única política de Estado transversal. Espero que esto no sea la primera parte de una película que termine con la derogación de la ley en unos años".

David Hirtz (senador Juntos)

"La idea es juntarnos a debatir todo estos temas en el bloque y sabemos que hay varios intendentes del peronismo y de Juntos que nos piden sumar el tema de reelecciones a la sesión que se va a desarrollar. Desde mi punto de vista no estoy de acuerdo con derogarla, aunque es verdad que la ley tiene un vicio que ha permitido a varios intendentes justicialistas y a Jorge Macri dejar sus cargos antes de los dos años para poder postularse en 2023.

"Además los que entienden de leyes dicen que hay realmente una dificultad porque la misma no puede ser retroactiva y no debería computar el periodo 2015-2019 porque cuando se aprobó llevaban la mitad del mandato, pero en definitiva no estoy de acuerdo con derogarla".

Lorenzo Natali (diputado Juntos)

"Lo primero que tengo para decir es que estoy a favor del recambio en los cargos, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Nadie puede estar atornillado en un cargo porque la democracia es alternancia. Ese es el espíritu de la ley que se sancionó en 2016, y que contó con un amplio consenso.

"Ahora hay una discusión más técnica respecto a si el período 2015-2019 debe ser contabilizado como el primero desde la entrada en vigencia de la ley, o si en verdad debe contabilizarse el de 2019-2023, dado que se plantea que una ley no puede legislar en forma retroactiva. Esta es una discusión que se está dando en todos los partidos y que uno espera que pueda saldarse legislativamente. No estoy a favor de judicializar esta discusión.

"En lo que respecta al debate que se viene en la Legislatura, en estas horas vamos a saber finalmente los temas que estaríamos discutiendo, más allá del Presupuesto, la Ley Impositiva y de Ministerios. Y una vez que sepamos bien el temario ahí daremos el debate en nuestro espacio, puertas adentro, escuchando a todos los actores".