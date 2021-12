Juan Manuel Cossu, con los pies sobre la tierra: "Esto es un camino largo"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Lo dicho, estos debutantes se las traen. El listado de revelaciones en materia de nóveles pilotos coronó el pasado viernes al tornquistense Juan Manuel Cossu (40), artífice de una gran actuación en la sexta fecha del Campeonato Estival de Midget 2021/22.

Bajo la órbita del ex piloto, devenido en preparador, Maximiliano Hardoy, el Ruso ganó la cuarta batería más rápida de la velada, firmó el 4º puesto en su semifinal y cerró la fecha en la prefinal. ¡Impecable!

“La cosa va cada vez mejor. Como que viernes tras viernes sentimos que tanto el auto como yo podemos progresar”, nos cuenta Cossu, conductor de la máquina Nº105, que el pasado viernes estrenó un impecable diseño estético.

Pero demás decir que lo más importante no es la pinta, sino el funcionamiento. Y justamente, la virtud de ese chasis Saldamando, ex Carlos Fornerón, es su veloz andar.

“Al auto se lo mejoró mucho con unos ajustes en los amortiguadores, más que nada para adaptarlo mejor a mi forma de manejo. Creo que cada piloto tiene su estilo y en base a eso hay que acomodar la mejor puesta a punto, y siento que lo estamos logrando”, explicó.

“Aunque obviamente el que más tiene que corregir cosas soy yo en lo conductivo. Se toca el chasis pero también me dicen lo que hago mal desde arriba. Por ahora se logró mejorar en todas las fechas, hay que ver si se puede lograr regularidad que es lo más difícil”, remarcó.

Da la impresión que acelerador no falta en el tornquistense, compañero de butaca de su coterráneo Leandro Campos en la última carrera de invitados organizada por el CMS, aunque ello no es suficiente para sobresalir en el Midget.

“Acelero mucho y creo que no todo pasa por ahí. De hecho tendría que levantar un poco para llevar el auto más redondito. Pero son cosas que llevan tiempo descubrirlas, recién voy pocas carreras y me faltan unas cuantas vueltas”, aseguró Cossu.

“Todas las competencias que se hicieron me ayudaron a darme confianza, aunque no terminan siendo parámetro o referencia del potencial real, ya que todo es muy cambiante. Después el auto andará más o menos, pero el tema es ir ganando seguridad y entender cómo se hacen las maniobras”, dejó en claro.

—¿Qué te dice Hardoy?

—Maxi permanentemente me da consejos, sobre todo de cómo tirar el auto en las curvas. Tal vez en un principio lo revoleaba mucho y ahora, gracias a sus consejos, voy más tranquilo y pensando más en llegar.

“Una de las cosas que más tengo que mejorar es la largada. No sé si por nervios o qué, pero me costó bastante en las últimas fechas; sobre todo en la semifinal pasada, que me tocó largar al lado del campeón (Luciano Franchi)”, apuntaló.

—¿El objetivo es ir directo a las semifinales?

—El objetivo era poder estar en primera fila. Si eso sucedía sabíamos que podía ocurrir algo como lo del viernes, de largar bien, girar rápido y, si no me equivocaba, redondear un buen resultado. No esperábamos ganar la serie y menos hacer el 4º tiempo. Pero sí, la idea es intentar correr las semifinales. Si se da ir más allá y llegar a una final, por ejemplo, bienvenido.

“Seguramente fecha a fecha seguiremos aprendiendo, en base a resultados y errores, y ojalá se pueda repetir una actuación similar. Pero siempre disfrutando y con los pies sobre la tierra; en la semifinal noté lo rápidos que son los pilotos de punta, que sentía que me pasaban por arriba. Esto es un camino largo”, cerró Cossu.

Esta noche, desde las 20:45, el calendario veraniego pondrá en marcha su séptimo compromiso, en el comienzo de la segunda mitad del tramo regular, donde ya muchos comienzan a sentir la presión y necesidad de resultados. ¿Quién se llevará el premio gordo de Papá Noel?

—Campeonato, cumplidas seis fechas (más arrastre del Invernal): 1) Luciano Vallejos, 134.50; 2) Luciano Franchi, 133.60; 3) Claudio Roth, 100; 4) Rodrigo Perugini, 86.70; 5) Roy Altamirano, 82.85; 6) Esteban Mancini, 71.65; 7) Emiliano Urretabiscaya, 70.25; 8) Matías Oyola, 67.15; 9) Kevin Altamirano, 66.85; 10) Gabriel Schiebelbein, 66.55; 11) Sebastián Burgos, 65.40 y 12) Braian Altamirano, 54.80.

Parte médico de Juan Carlos Cuestas

Luego del fuerte accidente sufrido el pasado viernes, Juan Carlos Cuestas continúa internado en el Hospital Privado del Sur, producto de haber sufrido una fractura de esternón y fracturas de primera y segunda costilla de lado izquierdo derecho.

Ello causó en el piloto un neumotórax grado 1 laminar del lado derecho y neumotórax grado 3 del lado izquierdo.

En la víspera, Cuestas fue intervenido quirúrgicamente para realizarle una toracotomía, para limpiar y corregir la patología pulmonar, que lo mantiene en Unidad de Terapia Intensiva.

Desde el punto de vista neurológico, y tras ser evaluado en varias oportunidades, el piloto no volvió a presentar complicaciones.