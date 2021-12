La actriz María Leal contó que estuvo en pareja con una famosa cantante

La actriz María Leal participó del living en el programa Moria de Noche y reveló que estuvo en pareja durante seis años con una famosa cantante.

"Éramos dos chicas, muy chiquitas, jovencitas, que a los ojos de todos éramos amigas", aseguró. Rápidamente, Moria Casán se animó a decir que actualmente estaban compartiendo elenco, con lo cual se dedujo que se trataba de alguna de las mujeres que actualmente están con ellas en Brujas: Thelma Biral, Nora Cárpena o Sandra Mihanovich.

Fue entonces cuando la conductora se encargó de despejar dudas y ambas le mandaron un beso a Mihanovich. En ese momento, la conductora recordó el tema Soy lo que soy, que fue un hito para la diversidad. Y María señaló que, antes de eso, había salido a la luz Puerto Pollensa, que era un tema de la época en la que la intérprete estaba de novia con ella.

Leal comentó que convivieron, pero que pasó mucho tiempo hasta que pudo contarles a sus hijos. "Los terapeutas me decían que yo tenía que esperar a que los chicos me preguntaran. Porque darle una información a un chico si no te pregunta es casi una agresión", explicó.

Y señaló que fue el más chico el que, a los 19 años, le preguntó. Pero para entonces ya había pasado mucho tiempo y ella estaba casada con un varón.

Cabe señalar que la relación con la cantante comenzó cuando María quedó viuda de Martín Rodriguez Mentasti. Y Moria no se privó de preguntarle si le resultaba mejor tener relaciones íntimas con varones o con mujeres.

"Para el sexo no hay nada mejor que un buen pistoletazo, pero nunca estuve con una chica sin estar enamorada", fue la respuesta de la actriz.