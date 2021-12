Fabio Pérez, tras su primera final veraniega: "Me conformo con bajar el número y no molestar"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

No han sido pocos los nuevos nombres que, al cabo de un puñado de carreras, lograron irrumpir en la primera plana del presente Campeonato Estival de Midget y entremezclarse entre los doce mejores de una competencia de verano.

El pasado viernes, la quinta función del ciclo veraniego premió al volante local Fabio Pérez (53), uno de los doce animadores que tuvo la competencia estelar de la noche ganada por Emiliano Urretabiscaya.

No hablamos de un debutante propiamente, pero Rulo, quien afrontó por primera vez un ciclo veraniego en 2018/2019 (no completó el certamen), no deja de ser un volante en aprendizaje y con mucho tránsito por recorrer.

“Disfruté mucho la final. Los chicos me pedían que gire y no haga locuras, para intentar llegar y sumar algún puntito. Y eso hice, traté de transitar prolijo y seguirle el ritmo a los de punta. Y la verdad que me ayudó mucho, para ir probando en lo conductivo y ver también cómo se comportaba el auto en relación a los de primera línea”, expresó Rulo.

“Empezamos el campeonato con la misión de poder hacer las 18 fechas. Siento que cada vez me voy afianzando más al auto, que cada cosa que se le hace responde. Por ejemplo, para la fecha que pasó, Lucho Vallejos le hizo un nuevo juego de amortiguadores que le cayeron bárbaro. Se notó mucho el cambio, sobre todo girando por adentro”, agregó.

Cuenta Pérez, undécimo en la final del pasado viernes, a la accedió en condición de suplente, que su ciclo en la popular categoría del derrape parecía cerrado antes de iniciarse la pandemia.

Pero allí surgió una posibilidad que no pudo desaprovechar. Y fue esa decisión el punto de quiebre para afrontar un segundo ciclo conductivo como corresponde, disponiendo de una herramienta acorde a la exigencia.

“Recién es mi segundo estival. Corrí 5 invernales, pero no tengo muchas carreras de verano encima. Y la etapa anterior la hice con un chasis viejito, que no tenía mucho para desarrollar y que no era lo que se necesita para andar hoy. Pero justo se dio la posibilidad de comprar este auto (NdR: construido en 2014 por Adrián Tomasetti), que fue de Martín Bonacci y que tenía (Rodrigo) Perugini. Es mucho más dócil y competitivo”, contó.

“Con el auto viejo era largar y no saber si podías doblar o terminabas volcando. Era un cambio un necesario, sino imposible seguir corriendo. Surgió todo en pandemia, medio inesperado, pero gracias al equipazo lo llevamos a cabo y acá estamos, muy entusiasmados”, aseguró.

Doble mérito para Pérez y su grupo de trabajo, habida cuenta que, amén del toque Vallejos en la suspensión, la atención y mantenimiento del auto corre por cuenta propia.

“Tratamos de hacer todo nosotros, salvo el motor que lo atiende Patricio Venturino, que nos entrega un producto bárbaro. Pero todo lo demás lo hacemos en el taller, con los chicos que venían de acompañar a Luis Marcelo García, quien este año decidió no seguir corriendo. Como ellos también son amigos míos, se ofrecieron a darme una mano a mí”, apuntó.

“Solo no podés hacer todo, como intenté en su momento con el auto violeta. Sin ellos sería imposible. Como yo digo, no podés cantar y silbar a la vez”, remarcó.

—¿Cambian los objetivos a partir del resultado del viernes?

—No, en absoluto. Siempre voy a tratar de divertirme, sin buscar nada en particular. Está claro que todo piloto, si puede, intentará ganar. Pero en mi caso me conformaría con bajar el número y no molestar a los que andan rápido.

Vaya si estará logrando ese cometido que, cumplidas cinco fechas, Fabio Pérez ya ganó una serie, disputó una final y ocupa el 34º puesto en el campeonato, con 22.30 puntos. Nada mal… ¿o no, Rulo?

Veremos si podrá mantenerse y confirmar su ascenso esta noche, desde las 20:45, cuando se inicie el sexto capítulo, competencia que pondrá fin a la primera mitad de la etapa regular y al primer tercio del certamen veraniego.

Cumplidas cinco fechas, el campeonato es el siguiente: 1) Luciano Franchi, 115.85; 2) Luciano Vallejos, 107.75; 3) Claudio Roth, 88; 4) Roy Altamirano, 79.85; 5) Rodrigo Perugini, 71.70; 6) Emiliano Urretabiscaya, 66.75; 7) Esteban Mancini, 65.65; 8) Matías Oyola, 61.40; 9) Gabriel Schiebelbein, 60.05; 10) Kevin Altamirano, 58.60; 11) Carlos Puccinelli, 50.30 y 12) Braian Altamirano, 50.05.