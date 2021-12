El Kun Agüero: "He decidido dejar el fútbol profesional"

El delantero argentino Sergio "Kun" Agüero, actualmente en el Barcelona, anunció hoy públicamente su retiro definitivo del fútbol profesional a causa de la afección cardíaca que padece.

"Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Es un momento muy duro pero estoy muy feliz igual por la decisión que tomé", comenzó diciendo el delantero argentino.

Y agregó: "Primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes. Así que estuve en buenas manos de los médicos, que han optado por la mejor decisión para mí y era dejar de jugar. Hace 10 días tomé la decisión. Quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas".

En otro tramo de la conferencia, el Kun aseguró que está "muy orgulloso" por su carrera.

"Desde los cinco años que he tocado una pelota mi sueño era jugar en Primera. Nunca pensaba llegar a Europa y quiero agradecer a todos. A Independiente que es donde me formé, luego al Atlético Madrid que apostaron por mí, a la gente del City, que ya saben lo que siento por ese club. He dejado lo mejor ahí y estoy muy agradecido porque me trataron muy bien", indicó.

"A la gente del Barça, cuando Joan y todo el equipo han contactado conmigo fue increíble —continuó—. Sabía que venía a uno de los mejores del mundo, me trataron muy bien. Y claramente quiero agradecerle a la Selección argentina, que es lo que más amo".

"Agradecer a los que están acá, a mi familia, a las personas que trabajaron conmigo. También a mis compañeros de Independiente, a los del Barça. Gracias a los que me ayudaron a crecer. Me voy con la cabeza alta, feliz. No sé qué me esperará en la otra vida, pero sé que tengo mucha gente que quiere lo mejor para mí", aseveró.

Tras los dichos de Agüero, quien estuvo acompañado por Joan Laporta, el Barcelona lo homenajeó con un video en el cual resumió su carrera como jugador profesional.

Mensajes de despedida

Desde la cuenta oficial de la Selección argentina le agradecieron por tantas alegrías:

#FuerzaKun ¡Gracias, querido @aguerosergiokun! Gracias por tantos años de fútbol, gambetas, goles y alegrías con la Albiceleste. Estarás por siempre en los corazones de cada argentino y te alentaremos toda la vida👏



¡Todo lo mejor para lo que venga!



📝https://t.co/BoRVMieKfJ pic.twitter.com/OauliLeJRB — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 15, 2021

Lo propio hizo Independiente:

De #Independiente al mundo. Para toda la vida.



Gracias por el fútbol, @aguerosergiokun. Te queremos mucho y esta siempre va a ser tu casa.#GraciasKun #TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/JRG1EgMx1J — C. A. Independiente (@Independiente) December 15, 2021

(Télam, La Nación, NA y La Nueva.)