Independiente: la justicia tomó una decisión respecto de las elecciones

La Justicia hizo lugar hoy al pedido de "Frente Unidad", del periodista Fabián Doman, y anuló las elecciones en Independiente, que iban a celebrarse el próximo domingo entre el oficialismo de Hugo Moyano y el candidato opositor, Claudio Rudecindo.

"Revócase la resolución apelada, disponiéndose la suspensión del acto comicial dispuesto para el día 19 de diciembre de 2021 en el Club Atlético Independiente hasta la ocasión en que se dirima la cuestión de fondo introducida con la pretensión de amparo que aquí se ventila", estableció la Sala III del Juzgado en lo Civil y Comercial número 3.

"Declárase admisible el amparo articulado en los términos del art. 8 de la ley 13.928, debiendo proveerse por la instancia de grado las medidas pertinentes para encausarlo. Sin costas atento la falta de sustanciación (cfr. art. 68 y 69 del CPCC)", argumentó.

La Junta Electoral encontró irregularidades en el armado de la lista de Fabián Doman, en la que irán también los funcionarios del PRO Néstor Grindetti, Cristian Ritondo y Diego Valenzuela, y les prohibió participar de los comicios.

"Quiero aclarar algo. Si llegan a hacer las elecciones el domingo que viene, le queremos advertir al oficialismo y a Hugo Moyano que los vamos a denunciar civil y penalmente, por fraude. Es un delito penal", expresó el experiodista en TyC Sports antes del fallo.

"Las elecciones no eran democráticas, ni legítimas ni legales. Es la mejor noticia que le pudo pasar a Independiente. Espero que el club acate la decisión de la Justicia, se ajuste a la ley y que no inventan algo. No me sorprendió, yo lo venía diciendo varios días antes. Yo sabía que impugnaban mi candidatura, sabía siempre que a la lista la iban a proscribir", declaró Fabián Doman.

Y agregó: "Si yo hubiera ido con el sello de la Unión Cívica Radical, del Partido Justicialista, del Pro, del partido que se te ocurra, también lo iban a proscribir. Siempre iban a proscribir mi lista, porque cuando en las encuestas empezamos a ver tantas diferencias y ellos se dieron cuenta que, aún moviendo todo el aparato no podían revertirlo, fueron por la proscripción".