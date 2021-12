Video: los 7 goles que le metió City al Leeds de Bielsa y la explicación del técnico argentino

Manchester City goleó por 7 a 0 al Leeds United, dirigido por Marcelo Bielsa, y mantiene el liderazgo de la Premier League.

El funcionamiento del equipo dirigido por el catalán Pep Guardiola fue "letal" ya que, con tantos de Phil Foden, Jack Grealish y el belga Kevin De Bruyne, ganaba 3 a 0 a los 30 minutos del primer tiempo y al equipo de Bielsa se le hacía imposible achicar las diferencias con los “Citizens”.

"No hay nada positivo que rescatar. No encuentro algo que pueda ser valorado, por lo cual, como es natural en estos casos, cuando no hay nada que esté bien hecho, no son las individualidades las que fallan, sino la conducción y organización colectiva. No hay ninguna justificación que yo pueda ofrecer, el partido fue como lo habíamos pensado. Nos preparamos para evitar todo lo que sucedió, pero no logramos nada de lo que era necesario para que la superioridad no fuera tan manifiesta", argumentó Marcelo Bielsa.

Mirá los goles: