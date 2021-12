Guzmán defiende en el Congreso el Presupuesto 2022

Después de escuchar el viernes a Cristina Kirchner y Alberto Fernández desde el escenario montado en Plaza de Mayo, Martín Guzmán siguió el fin de semana enchufado. Mantuvo contactos con los funcionarios recién llegados de Washington tras negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y preparó su defensa del Presupuesto 2022.

Ambas cuestiones van de la mano en la cabeza del ministro de Economía. Por ello, se espera que este lunes, cuando visite el Congreso y comience a exponer su "hoja de ruta" desde las 13 en la comisión de Presupuesto en Diputados, también detalle los avances con el organismo después de casi dos años de conversaciones. Habrá preguntas de la oposición y el oficialismo.

"La negociación con el Fondo no es el motivo de la convocatoria, pero tangencialmente puede haber referencias", anticiparon en el Ministerio de Economía. En su último comunicado, el Fondo planteó que la Argentina debe hacer un recorte "gradual" del déficit, bajar la inflación y la emisión monetaria, y aumentar las reservas en dólares, junto con las tasas de interés.

En el bloque oficialista, creen que esas exigencias podrían incidir en los cálculos oficiales, que buscan aprobar entre el jueves y viernes en el recinto. Por lo pronto, se prevé la actualización del PBI por el mayor ritmo de reactivación. El ministro estimaba en septiembre un crecimiento del 8% para este año, que ahora se acercará al 10% y deja un piso del 4% para el 2022.

Detrás de los números, anidan tensiones sobre el rumbo de la economía. Cristina Kirchner dijo el viernes que “no se va a aprobar ningún plan que no permita la recuperación". Pero la reducción del desequilibrio fiscal como la baja de la inflación suponen un menor crecimiento. Por ello, el FMI prevé una expansión del 2% el año que viene y los analistas, del 2,6% en promedio.

En medio de esos tironeos, Guzmán también deberá adecuar los ingresos y gastos en virtud del incremento de la recaudación para fin de año. Y, para el año próximo, espera un aumento real de los recursos por el crecimiento del empleo formal, IVA y Ganancias.

Respecto a los gastos, el oficialismo utilizaría la misma estrategia que el año pasado. Sumará fondos a las provincias para obtener los votos, pero sin modificar el déficit previsto (3,5% del PBI), por lo que Economía tendrá que redistribuir fondos o subir impuestos. Aunque tampoco se descarta reducir el gasto por pandemia, una variante que en 2020 implicó el recorte del IFE.

El ministro tuvo casi tres meses para sumar modificaciones desde que envió el proyecto al Congreso aquella jornada fatídica de septiembre en medio del terremoto provocado por las PASO. En aquellas horas aciagas, vio tambalear su gestión al frente de Economía con la ola de renuncias de ministros kirchneristas, pero logró quedarse.

Su presupuesto también sobrevivió. El mismo día de su giro al Parlamento, Cristina Kirchner cuestionó el "ajuste fiscal" y la diputada Fernanda Vallejos reconoció en un audio un ajuste sobre los jubilados. El economista platense contradijo a la vicepresidenta y dijo que hubo una política fiscal expansiva. El resultado fue que la iniciativa quedó congelada hasta el día de hoy.

Las heridas abiertas también frenaron la negociación con el Fondo hasta el domingo pasado, cuando una misión voló a Washington para frenar la pérdida de reservas del Banco Central acelerada por la derrota en las elecciones de noviembre. La hoja de ruta de Guzmán, justamente, contenía un acuerdo implícito con el organismo.

Allí no se contempla ninguno de los pagos al FMI por US$ 19.000 millones en 2022 y se prevé una lluvia de dólares de los organismos internacionales de al menos US$ 5.300 millones. Para la oposición, son "inconsistencias". Lo mismo que una inflación del 33%, muy por debajo del piso del 52% previsto por las consultoras, o un dólar a $131 para fines de diciembre del año próximo.

El objetivo de Guzmán es defender el espíritu del Presupuesto, tal como lo conversó el lunes pasado con Sergio Massa, Máximo Kirchner, Carlos Heller y Eduardo Wado de Pedro. Esa es su principal carta para mostrarle al Fondo y el paso previo para avanzar en el ambicioso proyecto plurianual, con metas hasta el 2026, es decir, más allá del mandato de Fernández.

