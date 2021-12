KRÜ cae frente a Gambit y se queda fuera de la final del Valorant Champions

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

El camino del equipo argentino en el mundial de Valorant llego a su fin. En una tarde donde salían a jugarle al defensor del torneo en Reykjavik, el equipo del Kun demostró estar mas que a las altura de la circunstancia, y nos dejo la final anticipada del torneo. Dato no menor es que la otra semifinal que era Acend vs Team Liquid termino con un rápido 2-0.

El equipo del Kun dejo bien en claro frente a todo el mundo que la comunidad latinoamericana esta mas fuerte que nunca, y comenzó la jornada peleándole de igual a igual a Gambit en su mapa. La jornada comenzaría en Breeze, mapa que le permitiría a Kru comenzar por 8 a 4 en el pick de su rival. Desgraciadamente el cambio de lado termina siendo decisivo para la escuadra rusa, quienes logran remontar y le prohíben sacar siquiera alguna ronda a los muchachos.

El segundo mapa seria Ascent, el pick predilecto de Kru.Un mapa que lograron llevarlo al cambio de lado bastante cerrado, con un marcador que terminaba con 7 a 5, pero que con el cambio de lado finalizaría por 13 a 7.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El desenlace de la historia de nuestro equipo en el mundial encontraría su punto final en Bind. Recordemos que durante la selección de mapas los rusos banearon Split, un mapa que le había dado la victoria a Kru frente a Sentinels y Fnatic. El mapa comenzaría con la ronda a favor de Kru como nos tienen acostumbrados, logrando 4 rondas seguidas antes de que Gambit pudiera sumar su primer punto. Las primeras 12 rondas se resolverían nuevamente por 8 a 4 antes del cambio de lado. Pero la situación en la otra mitad seria mucho peor, y le permite a Gambit entrar en el Overtime luego de empatar. Luego de varios Overtimes la partida finalizaría en favor de Gambit, quienes no pudieron contener el grito de desahogo que tenían guardado luego de toda la jornada.

De mas esta aclarar que acá no hay nada mas que agradecimientos para todo el equipo de Kru, y sobre todo a toda la comunidad Latinoamericana que no para de unirse en esta época tan gloriosa que nos esta tocando vivir. Siendo este el primer año competitivo de la escudería no tenemos mas que deseos de ver como seguirá todo esto, con el objetivo bien en claro para el 2022.