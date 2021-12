La nueva apuesta de Pepo Pérez: "No la estábamos pasando nada bien"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Volver a las fuentes, la solución que parece haber encontrado el medanense Sebastián Pérez para enderezar la operación retorno al Midget, que, de momento, ha ido bastante a contramano de la ruta imaginada en la previa.

Pepo, gran animador de playoffs hace unos cuantos años, decidió retornar a la categoría en el presente Estival 2021/22 con un nuevo chasis, construido por Julián “Beco” Suárez, y la ilusión a cuestas de estar a la altura de su pasado competitivo.

Pero la cosa comenzó torcida. Y si bien hace una semana se produjo un pequeño salto cualitativo, con un 2º puesto en serie y pase directo a semis, lo que le permitirá hoy iniciar su noche desde primera final, Pérez optó por acortar el camino y volver a lo conocido.

“No tuvimos un buen comienzo y la verdad es que se laburó demasiado en el auto como para estar donde estamos. Nunca dejamos de hacer cosas, intentando mejorar cosas, pero surgió la posibilidad y decidimos adquirir este chasis Saldamando que venía usando (Fernando) Bonivardo. Lo pondremos a punto con Darío Roth y mi equipo, para ver si podemos pelear más delante de ahora”, contó el medanense.

“No sé si esperábamos de movida pelear bien adelante, pero claramente nos imaginábamos otra cosa. Al menos poder molestar un poco más adelante. Prácticamente estábamos últimos en la serie y en el repechaje, y no es para lo que volvimos. La verdad que no la estábamos pasando nada bien”, agregó.

—¿Cuál fue el principal problema?

—Encontrarle la vuelta a la puesta a punto. Pero en realidad era una sumatoria de cosas. Particularmente estoy acostumbrado a correr y laburar con los chasis Saldamando (NdR: de vieja generación) y por ahí me resulta más fácil ir por este camino. Ese fue el quiebre para tomar la decisión, optar por lo conocido.

“El otro chasis era totalmente nuevo y desconocido, y las cosas que se le iban haciendo ayudaban pero no terminaban de acomodarlo. Ahora creemos que vamos a dar un salto necesario”, aseguró Seba.

—¿Conductivamente, cómo te sentís?

—Dejé de correr tres años, pero no creo estar tan lejos de medirme con los primeros de una serie. No hablo de ganar una final, sino al menos poder pelear una serie. Por eso se habló con el equipo de poder realizar el cambio de chasis (la atención del motor continúa siendo de Martín Saldamando) y todos me apoyaron.

“Vamos con un auto nuevo, con ganas de acelerar y de poder ir para adelante como a mí me gusta. Ahora que podemos largar en primera fila trataremos de aprovecharlo y hacer cosas lógicas”, auguró.

—¿Con qué te conformarías de acá a final de campeonato?

—Con el equipo no buscamos nada en particular. Si se empiezan a dar los resultados, bienvenido. Si podemos ser competitivos los correremos hasta debajo de la cama. Pero me conforma venirme contento a casa con que el auto bien. De esa forma, los resultados llegarán solos.

Apenas van transcurridas 4 fechas, pero la necesidad de buenos resultados comienza a sentirse. Sencillamente, hacer valer que todo el esfuerzo realizado para regresar a la gran pasión del derrape valió la pena.

Esta noche, desde las 20:45, Sebastián Pérez pondrá a prueba su nueva unidad, augurando que el desempeño en pista tenga consonancia con aquellos grandes resultados logrados sobre aquellos autos de la misma filosofía.

Campeonato (cumplidas 4 fechas más el 20% de arrastre): 1) Luciano Vallejos, 95,25; 2) Luciano Franchi, 92,85; 3) Claudio Roth, 72,50; 4) Roy Altamirano, 68,85; 5) Rodrigo Perugini, 64,20; 6) Esteban Mancini, 63,65; 7) Gabriel Schiebelbein, 57,05; 8) Kevin Altamirano, 55,25; 9) Matías Oyola, 45,65; 10) Ezequiel Roth, 41,75; 11) Emiliano Urretabiscaya, 41,75 y 12) Carlos Puccinelli, 39,30.