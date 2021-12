"El Fondo Monetario ha vivido condicionando la democracia argentina", dijo Cristina Kirchner en la Plaza de Mayo

La vicepresidenta Cristina Kirchner dio esta noche un discurso en la Plaza de Mayo por el Día de la Democracia, antes del discurso del presidente Alberto Fernández, y gran parte de sus palabras fueron dedicadas al Fondo Monetario Internacional (FMI).

La titular del Senado, acompañada también por los expresidentes de Uruguay, José "Pepe" Mujica, y de Brasil, Lula da Silva, aseguró que "el Fondo Monetario ha vivido condicionando la democracia argentina".

"Permítame, compañero presidente, ser un poco desconfiada. El Fondo Monetario ha vivido condicionando la democracia argentina. No es de ahora, cuando el presidente Alfonsín asumió la presidencia un 10 de diciembre hace 38 años, recibió un país que había quintuplicado su deuda externa, sin reservas en el Banco Central, con 30.000 desaparecidos. Y en el año 89, el Fondo con presiones le soltó la mano y no pudo terminar su mandato", dijo Cristina.

"Me olvidaba de eso: además Alfonsín había recibido la deuda externa privada estatizada, un regalito de los milicos", agregó la Vicepresidenta.

"Y en el 2001, también a otro presidente radical, el Fondo le soltó la mano y vino la crisis. Los dos presidentes radicales que tuvieron se los tumbó el Fondo Monetario Internacional, despabílense muchachos. Pero no se la soltaron al que vino después de nosotros [por Mauricio Macri], a ese le pusieron toda la tarasca para que pudiera ganar las elecciones", expresó.

Siguiendo esa línea, dijo: "¿A quién le pone la guita el Fondo y para qué? Insisten con modelos y políticas que no dieron resultados. Lo intentaron hacer durante la dictadura, no había partidos, Congreso, sindicatos y capotaron igual, y lo volvieron a hacer sin necesidad de un golpe, llegaron al gobierno democráticamente para endeudarnos una vez más, les pusieron 57 mil millones de dólares para ganar y no pudieron torcer la voluntad del pueblo".

"Por qué, entonces, no se dan cuenta que los programas de hambre, las políticas de ajuste, pueden ser impuestas durante un tiempo pero después siempre colapsa. En cambio, pudimos ofrecer 12 años de crecimiento e inclusión social; si, con errores y equivocaciones, pero no hay mejor política que el crecimiento económico y la inclusión social", dijo Cristina.

"A la Argentina no le faltan dólares, los dólares de Argentina los tienen afuera y necesitamos que el Fondo nos ayude a recuperarlos de los paraísos fiscales"

"Es hora de que los argentinos obremos con propiedad y experiencia y no con lo que permiten 5 minutos de televisión. Presidente, sé que tenemos muchas dificultades, pero ante grandes adversidades grandes acciones. Digámosle al Fondo que nos ayude, porque usted sabe, Presidente, compañeros, que se habla de la restricción externa. A la Argentina no le faltan dólares, los dólares de Argentina los tienen afuera y necesitamos que el Fondo nos ayude a recuperarlos de los paraísos fiscales", expresó.

"Presidente, comprométase a que cada dólar que encontremos en el exterior se lo demos al Fondo, que sea un punto de negociación con el Fondo", agregó.

"Convoque a todos los partidos con representación parlamentaria para que todos los argentinos de bien le digan al Fondo que no se va a aprobar ningún plan que no permita una recuperación económica, es el deber de los argentinos, sobre todo de los que pertenecen a la fuerza política que volvió a traer al Fondo a la Argentina", sostuvo. (La Nueva.)