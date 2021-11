Los Eucaliptos, el asentamiento de Coronel Dorrego que crece pegado a Monte Hermoso

El loteo, urbanización, barrio, asentamiento o como cada cual quiera denominarlo, es fácilmente visible desde la ruta provincial 78, a un kilómetro y medio del río Sauce Grande, límite natural entre los distritos de Coronel Dorrego y Monte Hermoso.

Pensado hace casi medio siglo como una suerte de un conglomerado, la idea no pasó mucho más allá de la fase de proyección y todo quedó en la nada. Sin embargo, hace pocos años diversas construcciones empezaron a aparecer, algunas calles comenzaron a abrirse y la gente llegó para poblarlo.

Podría decirse que el barrio Los Eucaliptos es una suerte de urbanización que -hasta el momento- crece a la buena de Dios y de acuerdo a lo que cada cual quiera hacer allí. Para Coronel Dorrego, municipio al que pertenece, es todavía un área rural, por lo cual sus habitantes no tributan en ningún lado: por el momento no hay tasas municipales ni impuesto inmobiliario, por ejemplo.

Se estima que de las aproximadamente 100 familias que viven allí, el 90% tiene domicilio legal en Monte Hermoso. El tiempo para llegar a la playa, cronometrado hasta el hartazgo, es de unos 15 minutos; la distancia con Coronel Dorrego, su cabecera distrital, es de 35 kilómetros.

Los terrenos comenzaron costando unos 200 mil pesos; hoy, uno con todos los papeles en regla y escriturado, puede alcanzar los 20 mil dólares. La energía eléctrica la provee la Cooperativa de Electricidad dorreguense y se está buscando la forma de brindar el servicio de agua potable.

Por el momento, no se quiere hablar de la formación de un nuevo pueblo; el término “urbanización” es el elegido para no generar conflictos ni falsas expectativas. Pero sí se tiene conciencia del potencial que representa todo ese lugar: más allá de lo que ya se construyó, hay muchos interesados en generar proyectos de inversión para desarrollar loteos y otros emprendimientos, como clubes de campo o comercios. Es más, la propia municipalidad de Coronel Dorrego está gestionando los fondos para ampliar la escuela rural que se encuentra en las inmediaciones, que en los últimos tiempos vio crecer su matrícula en forma impensada.

Por ello, desde esa comuna se está trabajando en conjunto con la dirección Territorial bonaerense para darle un encuadre jurídico a Los Eucaliptos, a partir del cual se sancionarán ordenanzas que reglamenten las futuras urbanizaciones y/o proyectos, para ordenar su crecimiento y que quienes se instalen en el lugar, conozcan y respeten las reglamentaciones. “Hoy es solo tierra rural”, reconocen a ambos lados del Sauce Grande.

La situación de quienes viven allí es variada y particular, y siempre han terminado negociando con el dueño del campo: algunos han logrado escriturar su terreno, otros tienen un boleto de compra-venta, hay quienes apuestan a una posesión veinteañal y un pequeño porcentaje directamente se instaló, supuestamente sin permiso de nadie.

Por ello el apuro desde Coronel Dorrego para enmarcar jurídicamente el barrio y los futuros emprendimientos: una vez que esto ocurra, se podrán exigir planos de construcción, delimitar lotes, aprobar la instalación de comercios y, por supuesto, cobrar tasas municipales.

“Si bien este lugar queda a bastantes kilómetros de la ciudad cabecera, ya estamos trabajando con la Provincia para determinar cuál es la mejor forma jurídica para encuadrarlo. Estamos próximos a concluir ese trabajo para, posteriormente, mandar al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para darle forma a todo aquello relacionado con las responsabilidades de las personas o familias que habitan allí”, indicó el intendente de Coronel Dorrego, Raúl Reyes.

El funcionario aclaró que, a partir del trabajo que se está llevando a cabo, la propia comuna deberá ocuparse en el futuro del mantenimiento de las calles o determinar si hay que abrir nuevas, brindar el servicio de agua corriente o implementar la recolección de residuos. En paralelo, se están obteniendo las factibilidades correspondientes a la Autoridad del Agua y el OPDS, que certifiquen que en ese lugar pueden asentarse personas.

“Todo esto será con el paso del tiempo. Lo mismo pasará con quienes viven allí, que deberán tributar las tasas, algo que hoy no hacen porque para el municipio se trata de un sector rural, por lo que no se pueden cobrar servicios urbanos que hoy no prestamos. Eso es lo que vamos a ordenar”, dijo a “La Nueva.”.

Reyes reconoció que la comuna llevó a cabo un relevamiento lote por lote del lugar, para determinar cuántos personas viven allí, quienes son o dónde tienen su domicilio.

“Hoy es muy temprano para hablar de nueva población o de instalar allí una subdelegación. Por nuestra parte, vamos a esperar a contar con un marco jurídico para ver cuál es la actitud de esta gente, si tiene intenciones de seguir radicándose allí o se frena todo”, explicó.

De cualquier modo, el intendente dorreguense se mostró esperanzado respecto de la llegada de más personas y, sobre todo, inversores.

“Estimo que con el tiempo ese sector va a ir creciendo. Por las perspectivas que hay, nos encontramos con otros predios en las cercanías, cuyos dueños están interesados en hacer un desarrollo urbanístico”, sostuvo.

Esto correrá por parte y responsabilidad de cada propietario: deberá armar un proyecto, contratar arquitectos y hacer la presentación correspondiente, de acuerdo a las leyes y ordenanzas municipales.

“No nos vamos a oponer, siempre y cuando cuenten con todas las autorizaciones necesarias y cumplan con los requerimientos del gobierno de Coronel Dorrego”, dijo.

Reyes explicó que, antes de hablar del nacimiento de una población, es necesario ordenar lo que ya está.

“Estamos tirando del carro para adelante, porque queremos acomodarlo. Sabemos que nos demandará un esfuerzo económico y de personal, pero vamos a hacer todo lo que corresponda. Lo que hoy más nos preocupa es ordenar la situación", finalizó.





Dichiara: "¿Qué van a hacer con eso?"

El intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, señaló que es necesario que Coronel Dorrego explique “cómo puede ser que estén construyendo un barrio en una zona rural en las afueras del balneario” y señaló que esto marca la necesidad de su municipio de sumar nuevas tierras, tomándolas de su vecino.

“La principal preocupación que tenemos es la planificación que existe para su desarrollo... ¿Qué van a hacer con eso?”, cuestionó a “La Nueva.”.

En ese sentido, señaló que en el lugar vive gente de Monte Hermoso, que no tenía la posibilidad de acceder a un terreno en el balneario.

“Esa gente está en Coronel Dorrego, no tributa acá. Pero si tiene un problema de salud o hay un incendio, la ambulancia y los bomberos que van a ir son los de Monte Hermoso, por la proximidad que tienen con nuestra ciudad”, dijo.

Dichiara señaló que en el distrito vecino “están trabajando en un proyecto que no tienen preparado, que no saben cómo lo van a definir, sobre tierras que están casi pegadas a nuestra ciudad y que deberían ser de Monte Hermoso si el límite no fuera el río Sauce Grande”.

“Este es un planteo que siempre nos dijimos que teníamos que hacer. Los municipios urbanos de la costa fueron una excelente idea y una oportunidad de crecimiento, pero territorialmente nos dejaron apretados. En nuestro caso, ahora necesitamos más tierras porque la ciudad ha crecido mucho comercial y demográficamente”, dijo.

Al respecto, aclaró que esta cuestión no debe convertirse en un “River-Boca”, sino que debe aplicarse el sentido común.

“Entiendo que no es fácil que un intendente quiera ceder tierras, pero acá no estamos hablando de un pueblo, sino de una zona rural que debería ser administrada por otra ciudad, porque Coronel Dorrego queda a 46 kilómetros y Monte Hermoso a 5”, concluyó.