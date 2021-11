Empiezan una nueva peatonal, la venta de un edificio histórico y cambios en un gran súper

--Buen día, Juan. Ante todo felicitaciones, un título muy buscado durante los últimos años. Realmente son merecidos campeones.

--No esperaba menos de vos, y aunque sé que el saludo es forzado, igualmente se agradece.

--Nobleza obliga, y más vale que es forzado, pero no sé qué otra cosa pretendés. ¿Acaso querés que brindemos?

--Ja, ja, no es necesario. José Luis. Y como te veo golpeado, mejor vayamos a nuestros temas de cada domingo ¿Te parece?

--Tampoco es para tanto, ni que hubieran salido campeones de la Libertadores, pero empecemos mejor con lo nuestro.

--Dale.

--Vos que sos un tipo de suerte, ¿ya habías comprado pasaje para algún destino en el exterior o no pudiste zafar?

--Sabés que ni siquiera aproveché el plan Previaje para andar por el país, pero yendo al tema que trajiste a la mesa te cuento que estuve hablando con un conocido que tiene una agencia de viajes y te diría que aún está en estado de shock.

--Me imagino la bronca que debe tener el sector por el carácter intempestivo de la medida de prohibir el pago en cuotas.

--Y sí, casi nadie pensó en esta posibilidad, pero indudablemente la falta de reservas verdes y la fuga de divisas por los viajes motivó esta decisión extrema que ya comenzó a generar planteos judiciales.

--Evidentemente el país está al horno...

--Sin dudas, y esto significa el tiro de gracia a un sector en ruinas como el turismo. La única medida de aliento fue el plan Previaje, pero en realidad en algunos casos termina siendo un engaña pichanga porque los precios de los alojamientos muchas veces están muy inflados.

--Me imagino que un sector de la población aprovechaba las cuotas para viajar al exterior.

--Y si, las cuotas muchas veces sirven para alcanzar lo inalcanzable, fíjate que un pasaje a Miami en febrero, sin escalas, te puede costar más de 250 mil pesos, así que no es para cualquiera, pero no todo el mundo viaje por turismo, eso esta claro, también se viaje por cuestiones familiares, estudio, salud, trabajo, etc.

--Los precios se han ido por las nubes je, je.

--Qué humor sutil, pero es verdad, Argentina perdió muchos vuelos y eso también encarece los pasajes, algo similar a lo que pasa en el mundo con los fletes marítimos.

--Te cambio de tema. ¿Me parece a mí o ya comenzó la locura de fin de año?

--Tal cual, ya todo el mundo anda loco, queriendo hacer mil cosas antes de las fiestas, como si después de diciembre se terminara todo.

--Encima el calor juega en contra, va caldeando los ánimos y eso se nota en la calle, como si la mayoría quisiera terminar lo más rápido posible lo que tiene que hacer para llegar a la casa y ponerse las ojotas.

--Ojo con andar rápido porque en avenida Cabrera al 4000 y en Urquiza y Rodríguez ya pusieron tótems para el control de la velocidad y labran multas.

--Sí, los vi, cuentan con radar de velocidad, lector de patente y pantalla. Además almacenan datos y transmiten al Centro de Monitoreo todas las patentes de los autos que circulen por allí.

--Y no serán los últimos. Attenti que con el descuento del 50 por ciento de pago voluntario, una multa de esas ronda los 14 mil pesos.

--Tomo nota, pero contame alguna novedad comercial de Bahía.

--Movimiento hay y los precios también se mueven para arriba, sobre todo en el caso de la carne y el pollo.

--Uh... cómo debe estar nuestro amigo Butterbean.

--Recaliente, incluso me comentó que hace dos años, cuando se fue Macri, el kilo de asado rondaba entre 250 y 300 pesos y ahora está, uno bueno, en 900/1.000.

--Sólo este año aumentó el 100 por ciento y sólo los últimos días subió el 30 por ciento.

--Sí y si querés calidad premium, como hay poco disponible, los frigoríficos tienen que pagarlo muy bien y resignan utilidades porque no pueden trasladar todos esos mayores costos al consumidor. De todas formas, como la gente no puede pagar más, se supone que no seguirá subiendo.

--Sigamos con la temática comercial.

--Tengo más novedades de lo que te comenté hace un tiempo sobre Walmart.

--Dale, avanti. ¿Cuándo cambia de nombre y cómo se llamará con el nuevo dueño?

--En febrero próximo, y la nueva denominación será Hiper Changomas porque la nueva empresa tiene como formato de ventas supermercados mucho más chicos, entonces a este le van a agregar el prefijo Hiper desde febrero.

--¿Ya hay cambios?

--Exacto. Ya comenzaron con trabajos de pintura y aggiornamiento de las instalaciones para la nueva presentación. Van a mantener la misma planta de personal y con las mismas condiciones.

--Bien, sigamos con las novedades.

--Vi que se vende el histórico edificio de La Oxígena, desde hace muchos años Air Liquide, en Brown y Misiones.

--Tremenda esquina, con una construcción histórica que data 1930 y paredes antisísmicas. En las fotos se ve claramente que arriba hay al menos una vivienda que estaba destinada al gerente.

--Así es, la tiene en venta una inmobiliaria que causó bastante polémica últimamente.

--¿Y la empresa dónde se traslada?

--Ni idea, pero no se va de la ciudad, aunque lo anoto y la próxima te cuento, pero si querés te confirmo un dato que te va a interesar.

--Dale.

--Mañana arman el obrador de la peatonal de calle Portugal, entre Dorrego y Zeballos, detrás del Teatro Municipal y el martes comienzan las obras.

--¿Se supone que iran rápido?

--Si, pensá que van a cambiar el actual pavimento por uno intertrabado, sumar un par de kioscos e instalar un escenario móvil. Se permitirá además la colocación de mesas y sillas como parte de emprendimientos gastronómicos.

--El otro día pasé por la obra de Sesquicentenario El Cholo y me sorprendió el tamaño de las vigas que están colocando.

--Tal cual, no sólo de esas estructuras, sino de los equipos empleados para moverlas, por ejemplo las enormes grúas de Crexell Transportes.

--Tirá aunque sea un párrafo del anuncio que hizo Alberto.

--Supongo que te referís a que se licitará el gasoducto Vaca Muerta–Salliqueló. En realidad es una buena noticia porque, al haber más gas en la región, permitirá encarar nuevos proyectos en Bahía como la ampliación del Polo Petroquimico y la exportación de GNL por el puerto. Esperemos que cumpla.

--Perfecto, pero hace rato que estamos hablando y no me dijiste nada de tus excursiones gastronómicas. ¿Cómo te fue en el tour de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Bares?

--Excelente. Con los organizadores que tuvo nada podía fallar, pero realmente hay que sacarse el sombrero ante quienes invirtieron justo antes o durante la pandemia y lograron salir a flote.

--¿La Semana de la Gastronomía termina hoy?

--Sí, hay una feria en el Portal del Parque de Mayo con charlas, catas y exposiciones de productos, sorteo de premios, etc.

--Empezó el martes ¿no?

--Sí, a la noche con un evento en el Club Argentino donde, además de los discursos de las autoridades presentes, la doctora Ana Luisa Dozo compartió una muy atractiva reseña histórica de la actividad.

--Y seguro al día siguiente estuviste en la casona del club Sportiva y participaste del ágape que organizaron el cónsul Samuele Fazzi y su esposa Ana de Arce.

--No, lamentablemente un imprevisto me impidió asistir a la velada que ofreció el Consulado a las autoridades y fuerzas cívicas bahienses en coincidencia con la Sexta Semana de la Cocina italiana en el mundo. Así que terminé como Kicillof con el embajador alemán, pero igual tengo data suficiente de lo que fue una velada espectacular.

--Sos de terror, pero igual ya se me hace agua la boca. Dale, contá.

--No seas materialista, lo importante son los vínculos que estos eventos generan. Igual te comento que las bebidas fueron de la bodega Catena Zapata, el cheff fue Alberto Giordano de la Asociación de Cocineros Italianos en la Argentina, mientras que las pizzas estuvieron a cargo de Bizzo, la pizzería que el bahiense Fernando Monachesi tiene en Millamapu y que hace un mes ganó el concurso a la mejor pizza napolitana de Argentina.

--¿Presencias?

--Muchas caras conocidas, desde el intendente interino Fernando Compagnoni al presidente del puerto, Federico Susbielles, los hermanos Santiago y Francico Nardelli, Tomás Marisco, César Puliafito, los cónsules de España y Chile, Christian Long, Fabián Gurrado, Jaime Linares y miembros del Poder Judicial como Santiago Ulpiano Martínez y Federico Bostal, por ejemplo.

--Veo que al intendente interino le tocaron varios ágapes.

--Ja, ja, es verdad, pero mañana retoma Héctor Gay y se le termina...

--¿Qué más tenés?

--Dos cortitas y al pie, una es que para Navidad y Reyes, la UIBB y sus empresas asociadas van a hacer nuevamente juguetes para regalar. La fabricación, como pasó el Día del Niño, va a estar a cargo de los internos de la Unidad Penal de Villa Floresta.

--¿Y la otra?

--Que los vecinos asentados entre Cerri y Bosque Alto deberán estar atentos porque en los próximos días los Bomberos Voluntarios de Cerri pasarán por sus domicilios.

--¿Alguna rifa?

--Nada que ver, junto a personal de TGS irán puerta por puerta, a lo largo de la traza de 11 kilómetros de un gasoducto, brindando información sobre prevención de daños e identificación de una cañería enterrada, por ejemplo.

--¿Del Concejo alguna novedad, además del aumento de los taxis?

--Algunas interesantes, como declarar por ordenanza la “Emergencia Pública en Materia Hídrica” para el partido de Bahía Blanca. Tendrá una duración de 120 días, a los efectos de coordinar con ABSA la realización de las obras necesarias. Acordate que te comenté, el domingo pasado, que ninguna de las grandes obras licitadas fue adjudicada.

--¿Eso solo aprobaron?

--Nooo... aguantá. El CD avaló la obra de “Ciclovía en el Camino de la Carrindanga”, con un presupuesto de 20 millones de pesos, desde atrás del Parque de Mayo hasta la zona de Paso Vanoli, lo que permitirá extender el ancho de la ciclovía a 3.5 metros, y ofrecer mayor seguridad al ciclista.

--Aún no mencionaste nada del plano judicial.

--Tengo el dato de una demanda que hizo el excamarista federal Néstor Montezanti, desde hace un año procesado por su vinculación con la Triple A.

--¿Qué pasó?

--Hace unos años presentó una demanda porque el Banco Santander le renovó la tarjeta de crédito sin darle aviso. Se le vencía en 2015, no recibió ninguna comunicación, pensó que estaba cerrada y le quedó aparentemente una deuda de algo que había comprado.

--Y la deuda fue creciendo…

--Llegó a los 9 mil pesos y pasó a revistar como moroso en el Veraz. En primera instancia le habían rechazado la demanda pero ahora la Cámara Civil se la aceptó.

--¿Entonces?

--El banco fue condenado a pagarle casi 300 mil pesos en concepto de daño moral, lo hizo equivaler a lo que sería un viaje de vacaciones de una semana en Río de Janeiro.

--Juan. ¿Así que pidieron colaboración al FBI en el caso del atentado contra La Cámpora?

--Sí, eso leí en una nota muy completa que salió días atrás en el portal de La Nueva. Insisto, en ese caso, como los últimos atentados contra los mapuches en Bahía Blanca, lo peor que puede pasar es que no se esclarezcan.

--Recordame por qué.

--En mi opinión, si no hay pistas y no se llega a los autores significa que quienes los llevan adelante no son simples perejiles o loquitos, entonces, se está ante algo mucho más oscuro y peligroso.

--Ojalá no sea así ¿Algo más antes de despedirnos?

--Sí, los días 3, 4, y 5 de diciembre próximo el autódromo Ezequiel Crisol será sede de la fecha coronación de las principales categorías zonales, es decir, se podrá disfrutar de un espectáculo automovilístico de muy buen nivel en un autódromo que vuelve a vivir su esplendor.

--¿Qué categorías correrán?

--Sport Prototipo, Fiat Uno Pista, Turismo regional, 3 CV y Gran TC de la comarca. Ah, me olvidaba de algunos detalles importantes: las entradas se venden por ticketbahia.com, así que podés adquirirlas desde la comodidad de tu casa o desde el teléfono, pudiendo pagarlas con tarjeta, y hay dos opciones de entradas, una de ellas con la posibilidad de hacer un aporte solidario para Thiago Cornago, el chico bahiense conocido como Super T.

--Bueno, muy completo.

--Pero no pidas más y levantemos campamento porque, pese al precio, el asado dominguero es una tradición ineludible.

--Tenés razón, que lo disfrutes. Nos vemos el próximo domingo.