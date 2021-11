"Perdóname hijo no llegue a tiempo": la despedida del padre del nene asesinado en La Pampa

El padre de Lucio Dupuy, el niño de cinco años por cuyo asesinato ocurrido en la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, fueron detenidas su madre y la novia, lo despidió en redes sociales en una conmovedora carta en la que le pidió perdón por no haber llegado "a tiempo".

"Perdóname hijo no llegue a tiempo. Hay hijito como me duele el alma. Mi rusito mi gringo te amo tanto ya no puedo seguir más con mi vida donde encuentro las fuerzas que me mandas hijo. Te amo perdóname por no poder hacer nada", finaliza el mensaje de Christian Dupuy en su cuenta de la red social Facebook.

"Me dejas con el alma rota buscando 'el porque' de tantas cosas y me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo y yo sin saberlo y ahora es tarde, te tenían preso de tu infancia e inocencia, ahora comprendo cuando haciamos video llamada y yo te preguntaba algo y lo que hacías era mirar para los costados para ver si alguna te estaba escuchando, por eso tardabas en contestarme cuando te preguntaba si eras feliz", expresa el hombre en otra parte de su extenso mensaje.

En la noche del viernes último, el chico fue llevado por vecinos al Hospital Evita, donde se constató que había fallecido y que tenía signos de haber recibido malos tratos. Enseguida, tomó intervención la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia, y la Comisaría Primera de Santa Rosa.

Al cuerpo del niño se le realizó una autopsia y se constató que había sufrido "politraumatismos" y que presentaba evidencia de lesiones anteriores.

Las madre del chico, Magdalena Espósito Valenti, de 24 años, y su pareja, Abigail Pérez, de 27, fueron imputadas la primera de ellas, de "homicidio calificado por el vínculo" y la segunda de "homicidio simple" en una audiencia en la que se determinó que sigan en prisión mientras dura el proceso.

Este domingo, un numeroso grupo de personas se congregó, a partir de las 18, para pedir justicia por el chico asesinado y marcharon de la plaza San Martín hacia la comisaría sexta de la ciudad de Santa Rosa, informó el sitio del diario La Arena. (NA)