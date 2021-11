Cuál es la empresa bahiense en la que invierte Manu Ginóbili

Alejado de las canchas, el bahiense Emanuel Ginóbili, explora su perfil inversor y emprendedor, centrando su atención en la tecnología, los videojuegos y el mundo de las criptomonedas.

"Tengo claro que somos una usina de talento extraordinaria. Si ves un emprendedor argentino que, dadas las cantidades de crisis enormes que tuvimos, tiene cintura para superarlas, y superó cuatro o cinco, al tipo lo querés", aseguró el exjugador de básquetbol de San Antonio Spurs, en un evento organizado en Córdoba del que participaron cuatro medios argentinos.

El bahiense contó que está aprendiendo sobre estos temas e introduciéndose en nuevos mundos. De hecho, ya concretó apuestas por firmas locales: además de Ualá, es mentor en Newtopia VC, un fondo de inversión que maneja US$ 50 millones y está liderado por Patricio Jutard, Mariano Mayer (exsecretario de Emprendedores y Pymes en la gestión de Mauricio Macri), Jorge Aguado, Juan Pablo Lafosse (fundador y CEO de Almundo) y Sacha Spitz (director del programa de incubación en la Universidad de San Andrés).

Manu también invirtió en Pachama, una startup fundada por el tucumano Diego Sáez-Gil que combina machine learning con imágenes satelitales para cuantificar el impacto en el ambiente y facilita a las empresas comprar créditos de carbono para compensar ese efecto; en la startup bahiense Consorcio Abierto (Properix) y en una ghost kitchen colombiana.

Vale destacar que Consorcio Abierto se trata de una herramienta online creada por cinco emprendedores bahienses para facilitar la ardua y compleja tarea de los administradores de edificios, aumentando la transparencia y brindando información detallada a los propietarios. Su CEO, Albano Laiuppa, manifestó tiempo atrás que "en las administraciones hay mucho más profesionalismo del que se suele imaginar; nosotros sólo ayudamos a obtener mayor eficiencia".

Y hoy, en diálogo con La Nueva., sostuvo que "estamos transformando la vida de miles de vecinos y administraciones de edificios y barrios poniendo mucho trabajo y la mejor tecnología".

Además, resaltó que "es un privilegio que Manu sea parte de nuestro equipo. El profesionalismo y compromiso de excelencia es parte de nuestra cultura como empresa y Manu representa mucho de esos valores. Tenemos un equipo de primer nivel y no tengo dudas de que vamos a aprender mucho con Manu".

Otros conceptos de Ginóbili

Con respecto a su mentoría en Newtopia VC, Manu contó que trata de "escuchar y participar de toda charla posible para aprender. Puedo dar mi opinión como consumidor, porque para el resto tengo cero experiencia [...] Necesito comprender el entorno, qué preguntas hacer, qué priorizar. Estoy como un nene en el universo de Disney y me encanta".

Reconoció que siempre le interesó el mundo de las nuevas tecnologías y el software: "Es algo que todos nosotros consumimos, pero no sabemos cómo se forma. Me gusta contactar gente, informarme, tratar de aprender, leer. De a poco quería involucrarme con el ambiente desde sus orígenes, y este fondo es una especie de máster", sostuvo.

A su vez, añadió que "estar con gente que lo logró y sabe sirve para aprender de ecosistemas tecnológicos, es muy valioso. Colaborar con eso lo vi como una decisión que no me generó dudas. Estoy invirtiendo en algo que me puede generar un buen retorno y además estoy aprendiendo".

Según el bahiense, el dato de la cantidad de unicornios que nacieron en la Argentina da la pauta del potencial que presenta el país: "No sé si hay muchos por millón de habitantes adelante nuestro. En Latinoamérica y Europa, probablemente no. Talento hay. Creo que nacemos con esa cintura de esquivar balas y buscar plan B, C o D, y siempre adaptándose al pasado, a las nuevas medidas, a un nuevo gobierno, a la nueva crisis", analizó.

"No sé bien a qué se debe, pero no es una impresión, se ven los resultados —continuó—. Y yo, siendo argentino, tengo la camiseta puesta y quiero ayudar a este ecosistema para que siga generando, porque la salida es con la tecnología. No podés seguir apostando a la materia prima nada más. Hay que apostar a la ciencia y la tecnología".

También contó que le interesa el mundo de las criptomonedas. "El tema criptos, NFTs y la web 3.0 me apasiona. Trato de aprender más del tema y entender qué está pasando. No es fácil, pero también tengo allegados a los que le puedo preguntar y me ayudan, está muy bueno. Tengo pocas dudas de que es por ahí, y de a poquito voy poniendo más exposición de mi capital en ese mundo", indicó.

Por último, habló sobre los videojuegos: "Ese mundo relacionado al NFT se viene con todo, y me parece fascinante. No me interesan particularmente los esports como jugador en sí, pero sí todas las tecnologías que se vienen alrededor. No es porque yo quiera jugar, pero va a ser algo masivo, es inevitable que mis hijos jueguen y quiero saber de qué se trata. Hoy es una salida laboral. En muchos países hay pibitos mejorando avatares y personajes para venderlos y ganan más plata que manejando un taxi, que por ahí era una salida laboral más habitual". (La Nación, Infobae y La Nueva.)