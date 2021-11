Para evitar la salida de dólares, el Banco Central prohibió a las tarjetas vender pasajes al exterior en cuotas

El Banco Central prohibió a las tarjetas de crédito vender pasajes, hoteles o cualquier otro servicio turístico en el extranjero en cuotas, según una determinación tomada hoy por el directorio de la entidad, indicó esta tarde Infobae.

Señalaron que "todos los servicios contratados con el exterior que se paguen con tarjeta de crédito deberán ser saldados en un único pago o financiados con la tasa del 43 % fijada para el 'pago mínimo' de los resúmenes".

Agregaron además que se prohíbe la aplicación de cuotas para el pago de servicios turísticos tanto a las emisoras de tarjetas en forma directa como a través de plataformas de viajes.

“Establecer con vigencia a partir del 26.11.21, que las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.). ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios”, dice la norma del Central.

Según le destallaron a La Nación, los bancos podrán dar un crédito para pagar el pasaje, un préstamo personal. La decisión, destaca ese diario, "tiene que ver con eliminar la posibilidad de vender dólares financiados a un sector que viaja al exterior en momentos de escasez de reservas internacionales".