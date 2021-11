Una concejala salteña fue filmada mientras conducía borracha y sentada arriba de un hombre

Se filtró en redes sociales un polémico video que tiene como protagonista a María Soledad Gramajo Salomón, concejal electa de la capital salteña en los comicios legislativos provinciales que se realizaron en julio. En las imágenes está sentada sobre un hombre mientras maneja el volante y pasa los cambios.

“¿Qué haces Sole?”, le pregunta una amiga entre risas y la graba. Todos en el vehículo hablan a los gritos y se ríen.

Según señalan en Salta capital, la secuencia sucedió cuando Gramajo ya había sido electa. Todo habría ocurrido durante un encuentro entre amigos. En un momento de la noche salieron en busca de bebidas. “Este viernes es de terror, estos dos quieren manejar así”, se la escucha decir a una de las pasajeras del vehículo. Y agrega inmediatamente: “Dale que van a ser las 12, así buscamos alcohol”.

El video corresponde precisamente al momento en el que empiezan a circular con el vehículo hasta que llegan a un comercio para comprar alcohol. Durante todo el trayecto Gramajo manipuló la caja de cambios y estuvo sentada sobre el regazo del conductor. En el medio de la travesía, Gramajo cuenta que se le cayó el celular y pide parar el vehículo para buscarlo.

Aunque en el video no llega a apreciarse por completo la cara de Gramajo, ya que está filmado desde el asiento de atrás, existen fotos publicadas en redes sociales de esa misma noche en los que queda claro que es ella quien comete la infracción.

Gramajo ocupó hasta mediados de junio de este año el cargo de Jueza del Tribunal de Faltas del Municipio de Salta. Antes de las elecciones, renunció a esa tarea para encarar su candidatura a concejal. En el video también se hace una referencia a eso: “Está para que ahora nos detenga tu personal”, comenta con tono irónico uno de los acompañantes.

Tras su renuncia como Jueza de Faltas Gramajo se dedicó a la campaña electoral y llegó al concejo deliberante municipal a través de la lista del frente Unidos por Salta, la lista apoyada por el gobernador provincial Gustavo Sáenz.

La protagonista del video ocupó el segundo lugar de esa nómina de candidatos y accedió a una banca con el 5,71 % de los votos. En las últimas horas, recibió su diploma de edil electa en el Honorable Concejo Deliberante salteño.

La involucrada intentó este miércoles una defensa. Dijo que el video es viejo, grabado cuando ella no ocupaba cargos públicos, y que la difusión de las imágenes responde a una operación política para que forzarla a no asumir su banca.

“Esto es un video viejísimo, no recuerdo cuándo fue, no lo había visto nunca, ayer me lo mandaron por primera vez”, declaró.

Gramajo aseguró que no tiene previsto renunciar y les pidió disculpas a la sociedad, a su hijo a y a su madre. “Soy un ser humano simple y por eso pido disculpas; no saben el daño que están causando en este momento”, agregó.

Independientemente del momento en que fueron registradas, las imágenes muestran maniobras imprudentes de una persona alcoholizada que pone en riesgo su propia vida y la de la comunidad que la rodea. (TN e Infobae)