Insólito: Mario Ledesma criticó a dos periodistas en la conferencia de prensa

La temporada 2021 concluyó con una goleada inesperada para Los Pumas. Si bien Irlanda llegaba con el ánimo por las nubes luego de ganarle seis días antes a Nueva Zelanda, se esperaba que el equipo argentino tuvieran un desempeño más a la altura.

Sin embargo el equipo argentino cerró el año competitivo con una goleada histórica por 53 a 7 en Dublín que acentuó las dudas sobre la continuidad del técnico Mario Ledesma al frente el equipo.

Durante la conferencia de prensa el DT tuvo una actitud polémica cuando criticó a dos periodistas que le habían preguntado por su contrato en el Seleccionado. Se trata de Alejo Miranda y Sergio Stuart.

Recordamos que previo al test match ante Irlanda el dato fue que el contrato de Ledesma finalizaba a fin de mes. Su registro deportivo con el equipo es de 33 partidos, 8 victorias, 3 empates y 22 derrotas.

La conferencia de prensa -presencial para los acreditados al partido en el Aviva Stadium y virtual para los medios argentinos- había terminado con una respuesta lapidaria de ex primera línea de Curupaytí sobre su futuro al frente del equipo. Acto seguido y tal vez sin advertir que la cámara y micrófono seguían encendidos, el coach le hizo el comentario al capitán Julián Montoya.

"Yo no tengo que estar acá hablando de mi contrato. Sí tiene objetivos y sí se cumplieron. No me parece que sea el momento ni el lugar, sobre todo después de una derrota así. Hasta me parece de mal gusto... Pero es lo que me parece a mí", respondió el técnico.

Lo repudiable de la situación fue que también el capitán del equipo se hizo eco en el micrófono de la actitud del DT:

Mirá la conferencia: