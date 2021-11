Regional Pampeano: la ilusión de Sportiva se esfumó muy pronto

Sociedad Sportiva quedó eliminado de la lucha por el título de la duodécima edición del Regional Pampeano A de rugby.

Este sábado perdió la semifinal ante Mar del Plata Club por 45 a 21 de visitante, luego de caer también en la primera etapa por 28 a 7.

Mar del Plata Club jugará la final ante Sporting, su tradicional rival, que le ganó a Los Cardos en Tandil por 42 a 21 con un hombre menos desde el primer tiempo.

El juego decisivo se llevará a cabo el sábado venidero en cancha de Sporting, ya que fue visitante en el partido de hoy.

Hoy el XV bahiense tuvo un arranque de partido promisorio, en el que aprovechó las primeras y únicas pelotas con progreso territorial que tuvo.

El equipo bahiense estuvo acompañado y recibió cálido respaldo.

Luego de un penal errado por Ignacio Ficcadenti al minuto y medio del kick off, llegó una muy vistosa jugada individual de Francisco Cenoz, quien casi de mitad de cancha corrió y eludió rivales a puro slalom para el 7-0 parcial a los 3m15s, tras la conversión de Ficcadenti.

Sin embargo Mar del Plata comenzó a comprometerse de a poco y con el oficio de sus delanteros puso el juego adelante. Su escalada en el marcador empezó con una pelota aérea que no pudo asegurar Cenoz y que por centímetros le arrebató en el aire el fullback Leopoldo Branderiz a los 13m.

Cuatro minutos después llegó el try de maul de Joaquín Rojas, que con nueva conversión de Santiago Rodríguez dejó el marcador 14-7. El local tuvo otra acción clara de try seis minutos después, con una entrada directa de Guido Zingale, quien por no descargar el pase fue controlado por la defensa bahiense.

Fermín Santos se escapa por un lateral.

Sí concretó el marplatense a los 28m con un avance de juego abierto y un pase lejano al extremo para la entrada del octavo Juan Ignacio Montone (21-7).

Después Ficcadenti falló nueva chance de penal a los 37m. en un Sociedad Sportiva que sufrió otro duro revés con un try penal rival a los 40m.

Y si bien al minuto de iniciado el complemento Mar del Plata Club quedó con un jugador menos por la expulsión de Montone, el XV bahiense nunca pudo aprovechar esa ventaja numérica ante un rival que sumó dos nuevos tries porque jugó con autoridad y oficio.

En el cierre Las Palomas sumaron par de tries (Ignacio Ficcadenti y Thiago Loiacono) en los instantes finales que sirvieron para maquillar el marcador.

El XV inicial de Sociedad Sportiva que se jugó la clasificación en el barrio Santa Celina.

Se despide de local

A pesar de la eliminación de la lucha por la defensa del campeonato, para Sociedad Sportiva habrá un partido más en lo que queda del TRP.

El próximo sábado jugará ante Los Cardos el choque por el 3º puesto en La Carrindanga por haber sido hoy visitante y local su próximo rival.

Mañana se jugará el partido por el 5º puesto entre Santa Rosa RC y Comercial (Mar del Plata). Jugarán a las 13.30 en Intermedia y desde las 15 en Primera.

Hoy, Universitario (Mar del Plata) le ganó a San Ignacio por 24 a 20 como visitante y se quedó con el 7º lugar del TRP A.

Goleó Argentino

En nuestra ciudad Argentino se quedó este sábado con el 3º puesto en el Regional Pampeano B.

En cruce de equipos bahienses goleó a Universitario por 56 a 14, partido dirigido por Santiago Bevaqua (Sur).

El campeón de la categoría fue Uncas de Tandil, que le ganó a Biguá (Mar del Plata) por 30 a 17.

El 5º lugar quedó para Los 50 de Tandil, que venció a Unión del Sur por 30 a 26.

Pato, campeón TRP C

A falta de una fecha para que concluya el torneo, Campo de Pato de Balcarce se quedó con el Regional Pampeano C

Le ganó a El Nacional por 46 a 26 en Balcarce, en un partido que fue parejo (pasajes de igualdad en 19 y en 26) y que tuvo al XV bahiense sólo 3 puntos abajo a diez minutos del final.

El fin de semana próximo jugarán Estudiantes (O)-Azul RC, Coronel Suárez-El Nacional y Onas-Campo de Pato.