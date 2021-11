Video: "El podio no cambia nuestros objetivos", aseguró Ezequiel Roth

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Difícil encontrar en el archivo estadístico una actuación semejante. Pero más allá de los antecedentes (creemos que no existe precedente alguno), la actuación del pibe Ezequiel Roth el pasado viernes fue digna de adjetivar como espectacular.

El sobrino del tres veces campeón se llevó una verdadera ovación del Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana hace una semana, cuando escoltó a Luciano Vallejos en la primera final de la temporada, que significó su primer competencia de verano.

Y no fue para menos. Porque para subir al segundo escalón del podio, el joven volante de 19 años debió luchar toda la noche; no solo contra adversarios (no le tembló el pulso para superar al campeón Franchi en la final), sino también con la pista en algún pasaje de la semifinal, donde casi termina dado vuelta.

He allí probablemente todo lo adquirido, consciente e inconscientemente, desde pequeño en el taller de la familia, siguiendo de cerca a su tío Claudio y papá Darío, el chasista del team; aspecto crucial para acortar camino en el proceso de aprendizaje.

"Crecer en un taller te ayuda mucho a entender mucho el mundo del midget. En mi caso, por ejemplo, como pasó el viernes, me sirvió a saber cómo encarar un pozo y cómo afrontar una final. O también los trabajos en el taller o a la hora de salir a buscar publicidad", contó el pibe.

Cuenta Ezequiel, de magistral carta de presentación allá por julio de 2019 (ganó con autoridad la última carrera de invitados), que no solo acelera en la pista sino, y fundamentalmente, en su casa, sentado en la silla. Hay que terminar el colegio, sino chau Midget...

"El tema del colegio sigue siendo una condición. Son medios difíciles de llevar con el estudio (con respecto a los padres), pero es el último año y vengo bien por ahora. Por más que entre en todas las finales de ahora en más, si no se aprueba se termina el Midget (risas)", aclaró.

"No hay presión alguna. No voy por el playoff o ganar una final, simplemente disfrutar y divertirme. El podio no cambia los objetivos", cerró Ezequiel, quien hoy, desde las 20:45, procurará confirmar que lo hecho hace una semana no fue casualidad.

—Campeonato (cumplida una fecha y con el arrastre del 20% del invernal): 1) Luciano Vallejos, 32,25; 2) Luciano Franchi, 31,85; 3) Omar Koop, 30,45; 4) Rodrigo Perugini, 27,70; 5) Braian Altamirano, 27,30; 6) Roy Altamirano, 26,85; 7) Claudio Roth, 26; 8) Leonel Ramos, 24,60; 9) Ezequiel Roth, 24,60; 10) Gabriel Schiebelbein, 22,80; 11) Sebastián Burgos, 20,15 y 12) Matías Oyola, 19,15.

