El rapero argentino que ganó más de un millón de dólares en la final de la Serie Mundial de Póker

Alejandro Andrés Lococo, más conocido como Papo MC en el mundo del freestyle, terminó en la posición 7º del Main Event por la Serie Mundial de Póker y se llevó como premio la impactante suma de 1.225.000 dólares. El evento es el más importante del mundo y se inscribieron para participar del torneo 6.650 personas, lo que enaltece el logro conseguido.

La mano de su eliminación del certamen generó mucha polémica: sobre el final del nivel 37 (500K/1M/1M) el alemán Koray Aldemir lideraba cómodamente cuando ya eran 7 de 9 jugadores que habían iniciado el Día 8 de juego. ¿Quién era el segundo en fichas? Ni más ni menos que Papo MC, que llegó a ese lugar ejerciendo un impresionante y efectivo juego agresivo.

Todo indicaba que el descanso llegaría con Lococo montado en un stack, pero el argentino recibió 10-10 y abrió a 2 millones. Aldemir redobló la apuesta y subió a 5,6 millones. Papo dio call y las cartas arrojaron dos jotas y un 9. Tras ese movimiento, Aldemir apostó 3,9 millones. Con el 8 del turn, el europeo, que superaba en fichas al argentino, metió 11,4 millones y el rapero dio el call.

Un 3 fue el river, que llevó al alemán a ir all in ante la mirada de Lococo, que decidió ver con su resto de 46.1 millones, al estilo hero call. En ese momento, el rival desplegó un 9-9 formando un full, contra el doble par de Papo, que no alcanzaba. Aldemir acumuló una cantidad asombrosa de fichas que lo dejó como súper candidato para ganar el brazalete de oro y diamantes más los 8 millones de dólares.

Los tres finalistas

Koray Aldemir - 264.600.000 (165 ciegas)

Jack Oliver - 77.300.000 (48 ciegas)

George Holmes - 57.400.000 (35 ciegas)

La tabla de pagos

1- US$8.000.000

2- US$4.300.000

3- US$3.000.000

4- Joshua Remitio - US$2.300.000

5- Ozgur Secilmis - US$1.800.000

6- Hye Park - US$1.400.000

7- Alejandro Lococo - US$1.225.000

8- Jareth East - US$1.100.000

9- Chase Bianchi - US$1.000.000 (NA)