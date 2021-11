Chino Navarro: "No es posible pensar en reelección si no le mejoramos la calidad de vida a la gente"

El secretario de Relaciones Parlamentarias y dirigente del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, manifestó que "no es posible pensar en una reelección" para el presidente Alberto Fernández si el oficialismo no logra primero "mejorar la calidad de vida de la gente".

Navarro se expresó así luego de que Fernández mencionara las elecciones presidenciales de 2023 durante el acto que encabezó el pasado miércoles en Plaza de Mayo, y pusiera así sobre la mesa de discusión del oficialismo y la oposición una posible aspiración a un segundo mandato.

En diálogo con el programa Alguien Tiene que Decirlo que conduce Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia, el funcionario nacional consideró que el resultado de las elecciones legislativas del último domingo no fue tan negativo para el oficialismo pero advirtió sobre las dificultades para los próximos dos años.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"No es posible pensar en una reelección si no le mejoramos la calidad de vida a la gente", señaló Navarro en este sentido, aunque al mismo tiempo destacó la "alegría" que según él se vio en el acto por el Día del Militante que encabezó el Presidente.

El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete subrayó que "la Argentina vive días difíciles, pero no es contradictorio no perder la alegría" y remarcó: "Vi mucha alegría en el acto de ayer, que me sorprendió por el momento difícil que vivimos".

Respecto de la reacción del Frente de Todos ante el resultado de los comicios, explicó: "Yo sabía que perdimos, pero mi sensación en el marco electoral fue de alegría, por no haber perdido" como ocurrió en las primarias (PASO).

No obstante, el funcionario resaltó que el resultado le dio al Gobierno "más responsabilidades" de cara al futuro inmediato y principalmente a las elecciones presidenciales de 2023.

Navarro se expresó así sobre los festejos por el Día de la Militancia que encabezó el Jefe de Estado, quien instó al Frente de Todos "hacer lo necesario" para asegurarse "un triunfo rotundo en 2023". (NA)