"Con un poco de buena voluntad se podría haber hecho un campeonato"

Por estos días aún no digerimos la ausencia de Midget para la época estival en curso, determinación tomada a principio de semana por el Club Midgistas del Sur, luego de consensuar con la opinión de los pilotos.

No queda otra, nos tendremos que acostumbrar a sobrellevarla sin derrape. Aunque, en un contexto tan atípico y delicado, la suspensión del show tampoco era una alternativa descabellada.

Lejos de juzgar o cuestionar la postura de los protagonistas del gran circo, sí nos llama la atención que, de un parque de 100 máquinas, tan pocas manos se hayan elevado en favor del desarrollo competitivo, ante la posibilidad de afrontarlo a puertas cerradas.

“Voté que sí porque muero de ganas de correr. Me llamó la atención la postura de los demás pilotos, la mayoría parece no tener las mismas ganas. Me imaginé otra cosa después de todo este parate, en el que prácticamente no corrimos. Pensé que se le iba a buscar más la vuelta para poder hacer el campeonato de alguna forma”, sostiene el medanense Esteban Mancini, uno de los pocos en apoyar la moción de campeonato.

“Fernando (Saldamando), Lucho (Vallejos), Roy (Altamirano) y Ausili (Marcelo) propusieron la realización de un streaming, para así vender tickets a los fanáticos a un precio razonable y poder solventar los gastos y generar ingresos al club. Yo estoy seguro que se venderían fácilmente. La gente quiere ver Midget como sea”, argumentó.

--Y más con la popularidad de la categoría, cosa que quedó vista con la venta de las rifas para terminar el campeonato pasado…

--Sí, sin dudas. En su momento había muchos interrogantes con ese tema y se vendieron de todas formas. Por eso pensé que la opción del streaming sería viable y que más pilotos estarían de acuerdo. Pero bueno, la comisión propuso la votación y ese fue el resultado.

“A mí también me gustaría que las tribunas estén llenas y que el público nos pueda ver en la pista. Pero no queda otra. Al menos se podría haber hecho un mini campeonato y no quedarnos con tantas ganas. Creo que con un poco de buena voluntad se podría haber hecho”, enfatizó.

--Los que votaron en contra, ¿justificaron el por qué? ¿Un tema de presupuesto?

--No, no se dijo nada. Eso por ahí es más razonable en los pilotos de mitad de pelotón hacia atrás, que, con un año tan complicado, les costaría demasiado juntar el mango. Pero los de punta consiguen el presupuesto de alguna u otra forma. Desde el club dejaron en claro que no nos iban a cobrar un dinero extra como se estaba rumoreando. No íbamos a tener la ganancia de puntos, pero creo que era un sacrificio que se podía hacer.

“Con respecto al tema pandemia, haciéndolo como se hizo en las dos fechas del último torneo, con estricto protocolo, se puede correr tranquilamente. Obvio que existe el riesgo de contagio, como en cualquier ámbito de la vida, pero no creo que ese haya sido el punto”, cerró el Patito, quien deberá aguardar para poner en pista su flamante avispa.