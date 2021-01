Vacuna: "Las mezquindades políticas se pueden dejar para otro momento"

Luis Calderaro, concejal del Frente de Todos, le respondió a Gustavo Carestía y confirmó que mañana llegarán las vacunas Sputnik V al Hospital Municipal de Bahía Blanca.

"El director contaba con la misma información que nosotros y sabía que las vacunas iban a llegar al Hospital Municipal. Mañana ya van a estar las vacunas", sostuvo.

El bloque emitió un comunicado, titulado "De la pandemia salimos sin mezquindades políticas", en el que repudia los dichos de Carestía "quien continuó realizando declaraciones poco afortunadas, que lejos de aportar claridad suman confusión en un momento delicado como el que nos toca atravesar".

"Sería muy triste pensar que tanto la pandemia como el operativo de vacunación estén siendo utilizados con fines político partidarios, mediáticos y personales", señalaron en el escrito firmado por el bloque de concejales del FdT.

El último martes, Carestía contó por LU2 que "me llamó el jefe de Gabinete provincial [del Ministerio de Salud], Salvador Giorgi, para avisarme que no iban a llegar las vacunas hoy, como me habían informado antes. Y me dijo que nunca había estado en el plan del Ministerio que se vacunara en el Municipal".

Al día siguiente, el propio Giorgi lo desmintió.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Me parece que se hizo mucho ruido innecesario y que quienes tienen responsabilidad tienen que actuar en ese sentido, sobre todo en un momento que no sabemos si el incremento de contagios tiene que ver con un relajamiento o con una segunda ola. Es momento de poner una palabra precisa de aliento y esperanza y no referirnos solamente a mezquindades políticas que se pueden dejar para otro momento", añadió Calderaro.

Hoy, en la ciudad se registraron 161 nuevos casos, la tercera cifra más alta desde el inicio de la pandemia.

"Estamos recién en el sexto día de vacunación; la semana pasada solamente dos días se vacunaron porque después estuvieron las fiestas de Año Nuevo. Con lo cual, lo que nos motivó a sacar el comunicado es el tono que habían manifestado distintos actores políticos y de la sanidad de nuestra ciudad, desde intendente refiriéndose a las dudas sobre la vacuna y Carestía, hablando de impericia", contó.

"Es el plan de vacunación más grande de la historia, no por ético sino porque estamos en medio de la pandemia. Se está llevando adelante con normalidad y en la ciudad se está vacunando. Hay dos puntos que estaban previstos y mañana ya va a estar operativo el Hospital Municipal", continuó el concejal.

En ese sentido, dijo que "el Penna es el Hospital Interzonal de la ciudad, atiende a toda la región y por eso llegaron ahí en primera instancia".

"Una cosa es la arena política, donde podemos discutir un montón de cuestiones, y otra la institucional donde tenemos que trabajar en un plan como este, de tamaña magnitud, por el bien de nuestra gente", mencionó.

Asimismo, Calderaro hizo referencia a un comunicado emitido por la Asociación de Profesionales Municipales de la Salud en el que expresaron su descontento con la demora en la vacunación contra el COVID-19 del personal esencial sanitario local.

"A la entidad gremial no tengo nada que decirle porque quien tiene la responsabilidad de llevar calma y paciencia son las autoridades políticas. Si no hubieran estado sembrando un manto de dudas, lo otro no hubiera sucedido", respondió.

"Lo que nos dicen desde el Ministerio de Salud y las autoridades de Región Sanitaria es que mañana a la mañana las vacunas ya estarían acá para el Hospital Municipal", completó el edil.