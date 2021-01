Municipales suspendieron las medidas de fuerza por 90 días para negociar

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar



Con la intervención de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, el Ejecutivo rosaleño y el gremio de municipales local acordaron suspender la huelga por 90 días el paro que realizaban desde hace un mes, con lo que desde ayer se cumple con el servicio de recolección de residuos.



Según informaron desde el Municipio, el acuerdo “suspende las medidas de fuerza vigentes para buscar en ese período una solución definitiva al conflicto sobre bonificaciones. En tanto, ATE adhirió al acuerdo y también se comprometió a no realizar medidas de fuerza”.



Ayer, el intendente rosaleño Mariano Uset y su Departamento Ejecutivo recibieron al secretario adjunto de la Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Rodríguez, quien se presentó como interlocutor en representación del Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronel Rosales.



Esta mañana, Uset dijo por “Panorama” de LU2 que “la reunión con la Federación fue muchísimo más productiva que con el gremio en las últimas semanas. Entendimos que todos tenemos que cumplir nuestra función, resolver antes que nada los problemas de los vecinos e ir avanzando luego con las negociaciones”



“Sabíamos que un paro irracional como este iba a terminar así. A cada propuesta respondían con gritos, protestas y un paro; nunca con una propuesta superadora. A cada propuesta devolvían un cachetazo”, agregó.



“Ayer notamos a un Marcelo Sotile distinto, mucho más tranquilo y alineado con la idea de llegar a un acuerdo —dijo Uset sobre el secretario general del sindicato—. Lo que percibimos fue que la Federación vino a poner en caja al sindicato local.”



“Apostamos a que esta paz social de 90 días sirva para llegar a un acuerdo razonable, consensuado y maduro. Debemos recuperar el diálogo, porque nos quedan al menos 3 años de convivencia con la actual dirigencia del gremio municipal", concluyó.



“En menos de dos horas, con la intervención y el diálogo de la Federación, resolvimos que todas las áreas del Municipio vuelvan al trabajo normal y habitual, para retomar la discusión de fondo de manera pacífica y ordenada”, dijo Uset.





Afuera, frente al edificio comunal, representantes sindicales de Bahía, Tres Arroyos, Monte Hermoso y Coronel Suárez, entre otros distritos, se manifestaron con cantos, bombos y banderas en apoyo al gremio local.



“Esto no lo habíamos podido lograr durante un año de permanente conflicto con el Sindicato de Trabajadores Municipales, desde que Marcelo Sottile ejerce su conducción”, señaló el jefe comunal.



Por su parte, desde el Sindicato expresaron que se llegó a un acuerdo para abrir un espacio de diálogo, pero sin renunciar al reclamo: “La lucha sigue, no la vamos a abandonar. Se abrió un espacio para negociar, no es una renuncia a lo que nos corresponde”, publicaron en su página de Facebook.