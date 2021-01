Operativo Sol: clausura de unas 60 fiestas y balance positivo en enero

Por Gerardo Monforte / gmonforte@lanueva.com

El comisario mayor Aldo Caminada, superintendente de Seguridad Interior Sur, hizo un balance satisfactorio del primer mes de desarrollo del Operativo Sol en nuestra región, principalmente por los recursos humanos y los medios logísticos puestos a disposición de los controles en rutas y localidades de la costa atlántica.

Según el jefe policial, consultado por “La Nueva”, la función de los casi 200 policías bahienses y de la zona que este año fueron trasladados a distintos puntos turísticos para participar del procedimiento consiste, en gran medida, en “desalentar y desarticular” fiestas clandestinas, a fin de prevenir contagios por el Covid-19.

Desde Orense hasta Bahía San Blas -toda la jurisdicción costera-, con especial atención en Monte Hermoso, desarticularon más de 40 juntadas juveniles y clausuraron 15 fiestas clandestinas, según informó oficialmente.

Y solo en los primeros 15 días del mes se totalizaron más de 2 mil operativos de distinta índole -incluyendo los de control de tránsito- en los 11 puntos veraniegos que se vigilan.

Los efectivos abocados al dispositivo (supervisados en nuestra zona por el nexo con el Ministerio de Seguridad, Federico Montero), que en cantidad son los mismos que durante la edición 2019/20, llevan a cabo tareas de concientización sobre todo entre los más jóvenes respecto de la pandemia y la importancia de no asistir a ese tipo de reuniones con muchas personas.

Caminada afirmó que hasta ahora no se registraron “inconvenientes” importantes en el marco de los operativos, porque juntarse con amigos no configura un delito, sino más bien -analizó- una cuestión vinculada con la salud.

Los controles se llevan a cabo las 24 horas del día e incluyen también a efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), Drogas Ilícitas, Infantería y Caballería.

“Tenemos personal suficiente, por eso hasta el momento en esta superintendencia no tuvimos grandes dificultades y los resultados están a la vista, más allá de alguna fiesta que se hizo”, remarcó.

Los agentes afectados están en Monte Hermoso, Pehuen Co, Marisol, Claromecó, Reta, Orense, Sierra de la Ventana, Villa Arcadia, lago parque La Salada, Bahía San Blas y Carmen de Patagones.

“Observamos con agrado que este año se suministró una mayor cantidad de móviles cero kilómetro", dijo.

Marisol y La Salada, por ejemplo, nunca habían recibido un patrullero nuevo y ahora sí.

A Monte Hermoso llegaron 5 vehículos y Pehuen Co también tiene una cantidad interesante. En total son 20.

La atención puesta en la costa atlántica y otros puntos de veraneo no descuidó la seguridad en Bahía Blanca, según aseguró Caminada.

Supuesta falta de capacitación

El jefe policial se refirió además a reclamos de oficiales que participan del Operativo Sol, a causa de la supuesta falta de capacitación para supervisar los protocolos contra el coronavirus.

“A la policía no se le puede pedir más de lo que está haciendo en el actual contexto. En cuanto a las fiestas clandestinas, es una responsabilidad de cada uno de los ciudadanos (no participar de ellas). Si no, tenemos que andar jugando al gato y al ratón permanentemente”, expresó.



“Son adolescentes y jóvenes, y sus padres saben lo que están haciendo sus hijos, entonces, sin generalizar, es irresponsabilidad de algunos papás y obviamente de los jóvenes, que a esa altura de sus vidas saben qué está bien y qué está mal”, agregó.

“Si no se emplean las medidas de bioseguridad correspondientes, no es un problema de la Policía sino de cada uno de nosotros como ciudadanos”, continuó.

El horario y las juntadas

Cuando se inició el Operativo Sol, prácticamente todos los comercios estaban abiertos y las autoridades de cada municipio decidían el horario de cierre.

“En el caso de Monte Hermoso, aproximadamente a las 3 de la mañana cerraba todo. Pero ahora, a raíz del nuevo decreto presidencial que exige el cierre de locales a la 1, los jóvenes no tienen adónde ir después de esa hora”, señaló Caminada.

“Entonces se juntan lejos de los ejidos urbanos, como en médanos y otros sitios aislados para que la policía no advierta su presencia. La concientización a veces se hace difícil; hay chicos que entienden y otros que no, y padres que se enojan porque sus hijos no tienen donde ir”.

“Tratamos de hacerles entender que hay que cumplir el decreto presidencial, pero desde el punto de vista de la salubridad”, añadió.

Sin egresos en la “Vucetich”

El número de oficiales de Bahía y la región abocados a la diligencia estival no se incrementó en 2021 a raíz de que el año pasado no egresaron cadetes de la sede local de la Escuela de Policía “Juan Vucetich”, como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

“Este año, desde el Ministerio de Seguridad decidieron adelantar el operativo, que arrancó en diciembre de 2020, pero normalmente en esta zona siempre comenzaba el 1 de enero”, explicó Caminada.

“La primera avanzada la llevó a cabo personal de Policía de Seguridad Vial en las distintas rutas de la provincia de Buenos Aires y después, aproximadamente entre el 5 y el 10 de diciembre, se envió a los primeros hombres de Seguridad que fueron distribuidos en forma escalonada”, amplió.

“Para el 20 y el 30 de diciembre ya contábamos en total con 170 efectivos de Bahía, la zona y otras localidades, teniendo en cuenta que en 2020 no hubo egreso de oficiales y habitualmente eran ellos los que iban al Operativo Sol. Por la pandemia tuvieron clases virtuales y ahora están desarrollando las prácticas; se calcula que egresarán en abril/mayo”, agregó.

Por tal motivo en 2021 se designó nuevamente para esta tarea a los uniformados que se encargaron del Operativo Sol 2019/2020.

Acerca de las perspectivas de cara al mes entrante, Caminada adelantó que el Operativo Sol continuará en febrero con la misma cantidad de personal y vehículos oficiales, en base a la información obtenida en reuniones con referentes de la cartera de Seguridad bonaerense.

El ministro Berni, a través de sus redes sociales, promociona la inscripción para ingresar en las escuelas de Policía. Lo pueden hacer quienes tengan entre 18 y 25 años cumplidos hasta el 1 de marzo próximo. Y más información se puede recibir en mseg.gba.gov.ar/ingreso.html

No hubo quejas por los viáticos

Caminada confirmó que en el ámbito de competencia de la superintendencia a su cargo no recibieron quejas por el monto de los viáticos que les pagan a los policías actuantes en el Operativo Sol 2021, a diferencia de lo que sí trascendió en otros destinos.

“El personal policial comenzó cobrando 1.500 pesos por día y a partir de este mes esa suma se aumentó a $ 2.000. No tuvimos ningún tipo de queja al respecto, ni tampoco por las condiciones de trabajo en general, porque ellos cumplen con su jornada laboral de 8 horas diarias como cualquier otro trabajador; no se los está recargando de horas”, aclaró.

“Son horarios rotativos, es decir que pueden trabajar de mañana, tarde o noche, según la operatividad que se diagrame para ese día. Entonces no hay ningún tipo de inconveniente”, agregó.



“El personal tiene su descanso y, de hecho, si reside cerca de donde está haciendo el Operativo Sol se puede retirar a su domicilio después del servicio. Por ejemplo, un efectivo que presta servicio en Pehuen Co y se domicilia en Punta Alta, una vez que sale del servicio, si no tiene alguna actividad propia de la función, tranquilamente se puede retirar a su vivienda”, completó.

También llegarán móviles a Bahía

El titular de la Superintendencia de Seguridad Interior Sur anunció que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se comprometió a entregar móviles policiales para esta ciudad al finalizar el Operativo Sol.

“Si bien es cierto que el año pasado la Provincia compró móviles, tengo entendido que este año también se va a hacer una compra importante. La idea del ministro es llegar a todos los lugares no solamente con personal, sino también con movilidad”, enfatizó Caminada.

El ministerio está haciendo un relevamiento sobre el estado de los móviles en nuestra ciudad, del cual surge, en principio, la necesidad de reemplazar unidades.

“Si bien se les hace la VTV (Verificación Técnica Vehicular), los móviles tienen mucho kilometraje y también hay vehículos que concurren a un llamado, les rompen los vidrios y su reposición es difícil. Son un montón de cuestiones que hacen lógicamente al gasto y deterioro por circular las 24 horas del día”, finalizó el comisario mayor.

En qué porcentajes bajó el delito en la ciudad

La evidente incidencia de la pandemia por el aislamiento social y la menor circulación de personas en gran parte del año pasado, motivaron un descenso en la cantidad de delitos en nuestra ciudad.

Las autoridades reconocieron que, si bien la situación epidemiológica influyó, a mitad de año, con una mayor apertura de actividades y la "nueva normalidad", la caída del índice delictivo se mantuvo.

“Desde la gestión anterior hay un nuevo sistema de denuncia mediante el cual una vez concluida la misma, esa información se envía directamente a la fiscalía y al Poder Judicial. Los datos que informa la Procuración bonaerense son muy favorables para esta superintendencia”, remarcó el comisario mayor Caminada.

“Venimos teniendo un descenso de delitos, aunque la opinión de una víctima de un hecho delictivo seguramente va a ser distinta. Las estadísticas sirven para saber si el camino que uno está trazando y le indica al personal a su mando es el correcto, o es necesario modificarlo”, sostuvo.

“Sabemos que el delito cero no existe, pero estamos muy conformes con los números”, completó.



La estadística oficial marca que, entre enero y diciembre de 2020, los homicidios disminuyeron 13% respecto de igual periodo de 2019.

De la misma manera se movieron los robos con armas, con un descenso del 34%; los robos simples (-28%); los hurtos (-23%) y los hurtos/robos de automotor (-52%).

Números en en toda la provincia

Despliegue. El Operativo Sol despliega a aproximadamente 11.400 policías, 345 nuevos patrulleros y 250 motos en 41 partidos bonaerenses durante la temporada estival.



Baja. Esa cifra total de efectivos representa 1.000 oficiales menos que los que se destinaron a la misma tarea en 2020, primer año de las gestiones del gobernador Axel Kicillof y el ministro Berni, y todavía menos que en 2019, cuando se alcanzaron los 13.000 agentes de seguridad.



Distribución. De ese total, 5.334 fueron movilizados especialmente para la ocasión. Se trata de 500 uniformados más que en 2020. Según el ministerio de Seguridad provincial, los restantes 6.067 policías son parte de la dotación de personal permanente de los municipios de la costa bonaerense.



Partidos. Los distritos turísticos incluidos en el Operativo son Mar del Plata, Mar Chiquita, General Alvarado, Pinamar, Villa Gessell, La Costa, Lobos, San Miguel del Monte, Cañuelas, San Vicente, Magdalena, Junín, Punta Indio, Chascomús, San Cayetano, Lobería, Necochea, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Villarino, Tornquist, Coronel Dorrego, Patagones, Coronel Suárez, Tres Arroyos, Tandil y Escobar.



Conurbano. Este año se sumaron 14 partidos del tercer cordón del conurbano que tendrán un refuerzo especial de 500 policías. Se trata de Zárate, Campana, Pilar, Tigre, Exaltación de la Cruz, Luján, General Rodríguez, Marcos Paz, Ezeiza, La Plata, Ensenada, Berisso, Brandsen y Presidente Perón.



Bases. Los uniformados afectados a estos controles permanecen apostados en 13 bases de acantonamiento cercanas a sus destinos. Su misión es patrullar zonas de quintas y casas de veraneo, una opción vacacional que creció a raíz de la pandemia.