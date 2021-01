Nuevos allanamientos en Córdoba por "La banda del falso bono de Anses"

Un trabajo en conjunto entre la policía de Adolfo Gonzáles Cháves y la de Córdoba permitió concretar nuevos allanamiento en las cárceles y los domicilios cordobeses de "La bansa del falso bono de Anses", el grupo de estafadores que fue desbaratado días atrás.

Fue el propio Municipio de Gonzáles Cháves quien gestionó los recursos, dado que las estafas comenzaron en ese distrito, y luego se ramificó hasta la ciudad de Córdoba. En estas últimas diligencias también intervino una delegación de la Policía de Bahía Blanca.

Cabe recordar que el pasado lunes 28 de diciembre, una comisión a cargo del Comisario Daniel Dupuy bajo la supervisión del Agente Fiscal Gabriel Lopazzo se constituyó en distintas ciudades de la Provincia de Cordoba donde se llevaron a cabo 14 allanamientos el día 30, entre ellos, el complejo carcelario de Bouwer y de Cruz del Eje, en los que se logró desarticular una banda que operaba desde las unidades carcelarias realizando estafas telefónicas en toda la nación Argentina de la modalidad cuento del tío.

El hecho tuvo lugar a principios del mes de septiembre cuando una vecina de la localidad de Tres Arroyos fue estafa por una cuantiosa suma de dinero que los malvivientes lograron hacerse tras apoderarse de sus datos bancarios.

En ese marco, el Fiscal Lopazzo encomendó la investigación al Gabinete de Investigaciónes de la policía Chavense, quienes realizaron distintas pesquisas, logrando reunir elementos de prueba que apuntaban que las llamadas procedían de unidades carcelarias, entre ellos, materializó denuncias de otros damnificados de Monte Hermoso que habían sido estafados por casi medio millón de pesos.

Una vez reunida la prueba solicitó al juzgado de Garantía las intervenciones telefónicas y tras casi dos meses de escuchas y más de una decena de números intervenidos se logró determinar que la autoría recaía en personas que se hallaban privadas de la libertad en Córdoba.

Las personas que operaban desde los complejos Carcelarios fueron identificados como Narvae David Alberto (26); Walter Leonel Oliva (28); Jonathan Maximiliano Ramallo (32) y Alejandro Secci (44); quienes se valían de la participación de otras personas que realizaban los cobros de las estafas, identificadas como Ruth Esther Carrera (33); Guillermo Sebastián Narvae (37); Maximiliano Secci (38); Liliana Vanessa Martínez (37); Cristian Marcelo Palacios (42); Alejandra Bosio Carranza (39); Elizabeth Heredia (27) Gloria Bordino (52).

Se logró incautar 100.000 pesos, 500 dólares; equipos de telefonía celular; anotaciones de CBU en las unidades Carcelarias y domicilios entre otros elementos que serán objetos de pericias y determinantes para resolver la situación de los involucrados.

Las gestiones para el desarrollo de los procedimientos fueron supervisadas por el Superintendente Interior Sur, Comisario Mayor Fabián Caminada, quien encomendó la supervisión del mismo al Comisario Inspector Gustavo Cheppi realizando el acompañamiento y participando de las diligencias.

La escucha telefónica:

Estafador: --Bien, dígame, ya se encuentra en el sistema.

Víctima: --Sí. Ya estamos acá en el cajero.

Estafador: --Bueno, por favor, que ingrese la tarjeta su hermano y su clave personal en silencio.

Estafador: --Te voy a informar, ahí te va a notificar lo que sería Natalia, nuestra analista de sistema.

Víctima: --Sí

Estafador: --Aguardame por favor. Dame un segundo.

Estafadora: --Le hemos acreditado el 5 por ciento, es decir 5 mil pesos, que es lo que nos permitió el sistema.

Víctima: --Me llega a mi cuenta que me han depositado y me han sacado un crédito de Homebanking de 28 mil pesos. Está hecho el 26 del 11. Mirá, donde sea, como sea, te juro por Dios que te voy a encontrar.

Estafador: --La plata se saca en media hora, lo más rápido posible, no podés tardar más de un día. La plata se tiene que sacar en media hora, en dos horas como mucho, porque la víctima denuncia, da de baja la tarjeta y queda ahí la plata, banquina.