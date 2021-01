“Aún no se creó un medicamento contra el Síndrome Urémico Hemolítico”

Pablo A. Alvarez / palvarez@lanueva.com

Miguel Caracciolo, presidente de la Asociación para la Prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (APRESUH), salió al cruce de las versiones que indicaban la pronta creación del primer medicamento contra la enfermedad que afecta principalmente a niños.

“No es verdad, como dijeron algunos medios capitalinos en el último tiempo, que se esté cerca de lograrlo. Sí se está avanzando, pero al afirmar eso se confunde a la gente y genera cierta relajación en los cuidados que se deben tener para no contraerla”, señaló Caracciolo.

Como se sabe, la enfermedad afecta principalmente a chicos menores de 10 años y puede conducir a diálisis, trasplante de riñón o, incluso, la muerte.

También conocido como el “mal de las hamburguesas crudas”, el SUH también puede transmitirse por la ingesta de frutas, verduras, leche sin pasteurizar e, incluso, agua si están contaminadas con la bacteria Escherichia coli productora de toxina Shiga.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Argentina presenta la mayor tasa de incidencia mundial en menores de 5 años.

“En lo que va del año, en nuestra región se detectaron cuatro casos, que fueron atendidos en el Penna. El año pasado, a esta altura, teníamos el doble”, amplió.

Según la opinión de Caracciolo, en caso de que los estudios científicos sigan avanzando, recién en cinco años podrían hallarse paliativos.

“Actualmente, en el mundo, hay tres líneas de investigación distintas”.

En Argentina se están desarrollando dos, una es a la que hacen referencias los medios, en la que investigadores del Instituto Leloir realizan un ensayo clínico de fase II/III para probar un suero contra esa enfermedad.

“Fui invitado a la empresa argentina de biotecnología (Inmunova) que la está desarrollando. El medicamento evitaría la progresión de la enfermedad”, explicó Caracciolo.

Y amplió: “Se aplicaría como un suero antiofídico. O sea que no oficiaría como medida de prevención, sino de actuación en un caso que sea reportado a tiempo. Y en eso, el SUH demora más de una semana en mostrar los síntomas y ya no tendría la misma efectividad”.

Otro estudio se está llevando a cabo en Tandil.

“Es una vacuna para el ganado, que podría ser efectiva. La contra es el propio ser humano, porque será muy difícil que la gente de campo se la aplique a sus animales, ya que genera gastos extras. Y en el caso del animal, no está enfermo”.

La tercera, la que genera mayores esperanzas, se desarrolla en Estados Unidos.

“Ya superó la primera fase con éxito. Se probó en ratones, por lo que queda un largo camino por recorrer. Pero de tener éxito, estaríamos hablando de una vacuna que podría incluirse en el plan vacunatorio obligatorio. Sería solamente para una cepa del SUH, pero que abarca el 80 % de los casos que se presentan”.

Pese a los contratiempos que están generando a nivel mundial, Caracciolo esgrimió que, para prevenir el SUH y otras enfermedades, es muy importante la campaña de concientización que se desarrolla para evitar la propagación del coronavirus.

“Pasó algo similar en 2009, cuando se realizó la campaña de la Gripe A. Ese año hubo apenas 8 casos de SUH, el número más bajo desde 2006 hasta 2019. Se trata de reforzar los cuidados, sobre todo de higiene, que se deben tener para evitar contagios. Al igual que ahora se insistía con el lavado de manos, el uso del alcohol en gel y la desinfección de los ambientes”.

Y agregó: “Yo no digo que los argentinos seamos sucios, pero sí que tenemos usos y costumbres de limpieza que no son los ideales. Hay que generar un cambio cultural en ese tema. Incluso, me sucede cuando doy charlas, que me miran extrañados cuando les doy recomendaciones del lavado ideal de manos, que no es el mismo que el habitual ritual de la mayoría de los argentinos”.

Sobre casos y antecedentes

Respecto a los síntomas que pueden despertar la sospecha del SUH, se menciona la diarrea intensa, la mayoría de las veces acompañada de sangre. También puede acompañarse de fiebre, cólicos, vómitos y deshidratación. Y luego de uno a más días de iniciada la diarrea, los afectados empiezan a presentar palidez, manchas en la piel, dificultad para alimentarse y orinan en menor cantidad.

Varios países han tenido brotes de este síndrome.

En 2011, Alemania sufrió uno que involucró a casi 4.000 personas, causado por vegetales contaminados usados: 855 de los afectados desarrollaron SUH con secuelas serias y 53 fallecieron. A inicios de 2019, EE.UU tuvo un brote con 62 infectados y, más recientemente, otro causado por lechuga contaminada, con 102 casos.