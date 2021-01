Carlos Herrera: "Tenemos que fortalecernos por lo que nos hicieron, hay bronca contenida"

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

(Enviado especial a Córdoba)

"Es un momento difícil, pero no hay tiempo para lamentarse. En el fútbol a veces somos héroes y otras veces somos villanos".

A Carlos Herrera, más allá de los cuestionamientos por un arbitraje que perjudicó a Villa Mitre, le quedo picando la situación del penal errado, que marcó el inicio de la derrota ante Güemes en la definición al mejor de cinco ejecuciones por bando.

"Al partido lo fuimos a buscar. Lo empatamos sobre el final y casi lo ganamos en la última pelota. Ahora es momento de masticar bronca, de digerir rápido lo que se hizo bien y lo que se hizo mal", apuntó.

"Me subo a colectivo y en todo el viaje a Bahía trataré de dar vuelta la página. Soy de apoyarme en la gente que me quiere, porque en el próximo partido puede estar la revancha", agregó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

-En la previa habías mencionado las ganas que tenías de jugar y justo te toca errar un penal decisivo que pudo haber cambiado la historia.

-Sí. Hay que ser realistas, ellos, los jugadores de Güemes, patearon muy bien los cuatro penales y nosotros la mitad. Haber errado me puso mal porque desilusioné a mucha gente, pero no fue mi intención. Lo quise asegurar y la pelota se levantó demasiado.

-¿Qué opinás de los fallos arbitrales?

-No debería hablar de los árbitros, pero lo que pasó fue alevoso. En el fútbol argentino, viendo partidos todos los fines de semana, me doy cuenta que puede pasar cualquier cosa. Lo del penal que no cobró se arregló con una expulsión y la del "Loro", que la veo de arriba porque los suplentes estábamos en la platea, no tiene explicación.

"Parecía una jugada de compensación. Lucas (por el árbitro principal) se apoya en el lineman (Carlos Miura) y le banca la decisión. Pero este señor del banderín ya viene con algunos antecedentes que preocupan", señaló.

-¿La eliminación puede afectar al grupo en lo anímico y perjudicarlos para lo que viene?

-Contamos con un grupo capaz de poder revertir esto. Tenemos que fortalecernos por lo que nos hicieron, hay bronca contenida. Debemos capitalizar todo eso a nuestro favor. Ahora definimos en nuestra cancha, eso ya es un dato positivo.