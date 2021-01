Gerardo Abuter, la "Luz" que ilumina a Villa Mitre desde Córdoba

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

(Enviado especial a Córdoba)

El hombre se calzó la casaca tricolor, recorrió un buen trayecto desde el Barrio Pueyrredón y llegó exultante a la plaza San Martín.

En medio de una charla de La Nueva. con el "Tanque" Juan Pablo Zárate, se acercó para pedir una foto y se quedó contando su historia, que es bastante particular.

Jugó de marcador de punta izquierdo en las inferiores de Villa Mitre -en séptima y octava- y a los 16 años partió hacia Córdoba con toda la ilusión a cuestas.

Un par de fracasos en el fútbol: "En Talleres me discriminaron por ser del interior, no me dieron cabida", contó.

Y luego la posibilidad de insertarse laboralmente y de formar una familia.

Cuando se afianzó en lo económico decidió establecerse en Estación General Paz, un pueblito ubicado a 11 kilómetros de Jesús María, donde fundó la panadería "Jesucristo", porque, según afirma, es creyente y seguidor de la Iglesia Evangélica.

25 años después, con dos de los hijos en edad universitaria, se vino para la capital, el Barrio Pueyrredón y la nueva firma de otra panadería que adquirió en nombre de "Luz" y que está ubicada en calle Armenia 2039.

"Mi señora, Gloria, y mis hijos mayores Josué (24 años) y Rocío (20) son hinchas de Villa Mitre. El más chico, Elías (17), me salió de Belgrano (risas)", contó Gerardo, quien dice ser cuñado de Daniel Moncada -exjugador de Villa Mitre- y amigo del hermano: Néstor (exarquero).

Mirá el video para conocerlo un poco más a este fanático tricolor: