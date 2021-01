Regresa un gran proyecto para acercar a los bahienses al mar y fuertes cambios en Cultura

--Hola, Juan. ¿Cómo te trata el verano?

--Mejor que a vos seguro. Pensé que no ibas a venir. En usa de esas hoy tenés un alegría, pero cuando salgas de acá abrígate bien el pecho por favor.

--No tengo excusas, pero de ahí a no venir... eso jamás. Además, vos has venido en situaciones peores.

--Como vos, eso está claro, pero no quiero hacer leña del árbol caído así que si disponés, vamos a lo nuestro.

--Dale. El domingo pasado me dejaste preocupado por el tema de los casos de Covid-19 en Bahía...

--¿Por?

--Porque dijiste que el martes o miércoles se iba a saber si el aumento de los casos se debió al relajamiento propio de las fiestas de fin de año o ya estamos en la segunda ola.

--Los números dan para ser moderadamente optimistas porque se arrancó la semana con 180, luego 130, después 100 y el viernes 70.

--¿Será tendencia?

--Veremos si esto se sostiene. Igual hay mucha preocupación. Por ejemplo, el sábado llegaron 300 pibes de viaje de egresados en Bariloche y hablan de varios contagiados.

--Supongo que habrán tomado medidas para aislarlos...

--Me dicen que sí, que el operativo iniciado ayer tendrá un seguimiento. Esperemos que el número de casos siga bajando. Incluso me dicen que estos días, en los laboratorios privados, ha habido menos personas pidiendo hacerse los testeos.

--¿Qué me contás de Monte? ¿Cómo está el tema en la playa?

--Muy tranquilo, aunque no tanto como en los comercios. He visto bastante gente disfrutando de la arena, sobre todo en sectores alejados, pero en general mis amigos que tienen comercio hace muchísimos años coinciden en que la temporada es muy floja.

--Hay que tener en cuenta que estos son los días más fuertes...

--Claro, por eso te digo que la cosa viene muy fría, pero si querés tengo un dato que seguramente va a despertar tu nostalgia.

--Dale, siempre viene bien un momento sentimental, pero espero que no me hables de Aranjuez o de La Cueva...

--Estás bien rumbeado porque tiene que ver con un símbolo de Monte Hermoso que la pandemia dejó afuera luego de 60 años de presencia ininterrumpida en la playa.

--Ni idea.

--Me refiero a los partidos de vóley en la red de Tiburoncito, que hace unos 15 se llama Perla Negra, a escasos metros de un parador que tiene nombre de ave marina.

--Cómo olvidarme de esos inolvidables partidos en la playa. Siempre se armaron encuentros muy peleados, con jugadores incluso de primera.

--Claro, y según me cuentan ahora están peleando para que les aprueben el protocolo que presentaron y les dejen armar la red.

--Increíbles todas las cosas que se llevó por delante el virus, y supongo que las aguas deben estar divididas entre quienes argumentan que, con los debidos cuidados, los partidos no suponen un riesgo, y los que dicen que fomentan la aglomeración de gente, etc.

--Exacto. Ojalá con los cuidados necesarios la playa montehermoseña recupere una de sus postales características.

--Bueno, ¿tenés algún tema relevante como para sacudir la modorra del verano bahiense?

--Sabés que nunca te dejo en banda, amigo, por eso hoy te traje un tema que cuaja perfectamente con la temporada estival.

--Me interesa, avanti entonces..

--Parece ser que este año el Puerto y la Muni volverán a ponerse de acuerdo para encarar otro proyecto conjunto que beneficiará a la comunidad.

--¿Otra gran obra vial como la autovía de Dasso?

--No, esa será inaugurada a mitad de año. La que yo te comento tiene que ver con la necesidad de acercar a los bahienses al mar.

--¿Te referís al proyecto del ex Muelle de Elevadores?

--No, de esa gran idea después te doy detalles, ahora me refiero al Frente Costero, es decir, a la obra que primero comenzó, en 1978, el intendente Víctor Puente y que luego continuó, con fondos provinciales, Cristian Breitenstein. Luego quedó en la nada porque la Provincia no mandó un mango más a partir de 2012.

--¿Qué datos tenés?

--Me comentaron que en diciembre pasado se reunieron Gay y Susbielles y hablaron de avanzar en el tema. Obviamente el tema costos es lo que manda pero se está trabajando en una inversión conjunta en el Frente Costero para facilitar el acceso de la gente al mar.

--Ahora no me dejes con las ganas, tirá más datos...

--Por lo que sé los arquitectos del Puerto y de la Muni están viendo qué se puede hacer, incluso por etapas, y con el mismo esquema de colaboración que se hizo en Dasso.

--Si bien no creo que se apunte a realizar lo que está pendiente, recordame qué se hizo y qué falta en ese sector próximo al balneario Maldonado.

--El proyecto preveía la concreción de un sector de recreación a lo largo de 3 kilómetros con frente al estuario de Bahía Blanca, de los cuales ya se ejecutaron 300 metros de un paseo en bulevar con doble nivel de costanera en marea alta y baja, y una bahía mirador en uno de sus extremos con un malecón de borde para hacer frente a las sudestadas.

--Sí, fíjate si estas obras serán importantes que en la cuarentena, pese a que el camino de acceso es un desastre, el sector se llenaba de gente que quería disfrutar del mar.

--Totalmente de acuerdo. Después, en etapas posteriores, el proyecto planteaba varias obras como un paseo por el humedal, desde el balneario Maldonado hasta Cerri, con plataformas flotantes que a manera de pasarelas iban a permitir a la población “caminar dentro del estuario”, más un acuario y laboratorio de investigación a desarrollar por el IADO.

--¿Algo más de este tema?

-- Que en marzo el Consorcio va a presentar el plan de Ecoturismo y el plan de obras para seguir recuperando espacio de acceso público a la costa del estuario, así que algo de lo que te vengo comentando saldrá a la luz. Estate atento.

--Ya que estamos con el mar, no puedo dejar de pedirte información extra sobre los anuncios que hizo el puerto días atrás sobre varios proyectos a encarar en 2021.

--Me dicen que el ritmo que le imprimió a la gestión Susbielles es muy bueno, al personal del Consorcio le costó adaptarse, pero ahora los proyectos van saliendo con mucha rapidez.

--Me alegro si el presidente ha podido imprimirle al ente su concepto de gestión, pero contame qué novedades tenés de un proyecto tremendo como es el que se piensa hacer en el ex Muelle de Elevadores, donde habrá miradores, una confitería-restaurant con vista al mar, etc.

--El proyecto a realizar es el que ganó un concurso nacional de ideas y ya estaba todo listo para licitar, pero surgieron algunos inconvenientes.

--Uhh... seguí.

--Antes del llamado a licitación del proyecto ganador se encargó un estudio integral de estructura del centenario muelle y el mismo arrojó que no podía soportar el proyecto tal cual estaba planteado.

--¿Se trabaja en la adaptación?

--Sí, sus autores están readecuándolo, respetando la idea, el diseño y las prestaciones planteadas. La idea del Consorcio es poder hacer el llamado a licitación sobre finales del primer semestre y empezar la obra sobre la última parte del año ya que posee. El problema del peso es en determinadas zonas, específicamente la planteada como área gastronómica.

--Vi también que se va a comprar un escáner móvil para control de contenedores y cargas generales.

--El sobre 2, con las ofertas económicas, se abre esta semana. Por lo que me chimentaron, se presentaron dos empresas internacionales líderes del mercado, una con tecnología china y otra inglesa.

--Te paso a otros proyectos portuarios, por ejemplo la puesta en valor de la banquina de pescadores para albergar un nuevo paseo público y feria de productos regionales.

--Supongo que el Consorcio también debe estar trabajando para sumar inversiones en infraestructura, por ejemplo, desde la Nación.

--Sí, el diálogo con los ministros Katopodis y Meoni es permanente. El de Transporte va a venir a Bahía en unos días y recorrerá el puerto con Susbielles. Tené en cuenta que se ha avanzado para la concreción del ramal Bahía–Vaca Muerta.

Récord de vagones en el puerto

--Es verdad, y sumale la posibilidad de mejorar el ramal a Rosario.

--Claro, con eso se ampliaría el hinterland del puerto local y se ganaría en competitividad. Te tiro un dato muy importante que nadie sabe: en 2020 el movimiento de vagones al puerto fue récord. 58.431 unidades.

--¿Y los privados? ¿Invierten?

--Se prevén importantes inversiones de concesionarios en mejoras de almacenaje y logística. Por ejemplo, Moreno Hermanos está en marcha y Cargill tiene su proyecto presentado.

--Te cambio de tema. Donde hubo cambios importantes es en el municipio...

--Sí, Rosello decidió dar un paso al costado por cuestiones particulares y para retomar su actividad como docente en la UNS. Esto se lo comunicó al intendente hace dos semanas, quien rápidamente, con sus funcionarios más cercanos empezó el nuevo armado.

--¿Y qué hay de nuevo?

--Se vuelve al esquema del viejo Instituto Cultural, donde la gestión sea más enfocada en esa área. La cabeza será José Casali, que era el segundo de Morena y cuenta con experiencia tras su paso por los Organismos Artísticos del Sur.

--¿Y qué más?

--Se formó un gabinete amplio con personas jóvenes de diferentes espacios y ramas culturales. La intención de Héctor es que se sumen nuevas voces y que se trabaje en equipo, potenciar la cultura en el espacio público y como objetivo principal, reabrir el teatro antes de mitad de año que presentará mejoras muy importantes luego de su puesta en valor.

--Me parece una buena movida para un sector que tuvo un 2020 muy complejo por la pandemia, y ya que estamos con la Muni, capaz te enteraste de alguna obra nueva además de las que me has venido comentando...

--A listado que te di sumale importantes obras de iluminación led en calles troncales como avenida 14 de Julio, entre la rotonda del cementerio y la autovía, Castelli y Zelarrayán, entre el canal y Sesquicentenario, Láinez, desde el Penna hasta Indiada, Pampa Central, Urquiza, Florida, Aguado y Brasil, entre otras.

--Antes de irnos, me da la sensación que, pese a la protesta del otro día, mejoró el tema del agua. ¿Me equivoco?

--Es difícil afirmarlo cuando mucha gente sigue con problemas, pero algo mejoró. De todas formas, yo creo que enero hasta ahora fue muy llovedor y no ha hecho tanto calor. Todo eso evidentemente ayuda, pero no quiere decir que en los próximos días no reaparezcan los graves problemas. Es sencillo, sin obras no hay solución.

--Bueno, levantemos campamento que ya es hora de ir pensando en prender el fuego.

--Dale, no rompas el ritual. Nos vemos en una semana.